Pirkanmaan liitto haluaa tukea jäsenkuntiaan kehittämisessä ja edunvalvonnassa

Akkukemiasta kärkiala kaupunkien yhteistyöllä 3.10.2023

Liikenteen ja yhteiskuntien sähköistäminen on matkalla kohti tavoitetta hiilineutraaliudesta. Akkukemian innovaatioita tarvitaan akkujen keston parantamisessa, raaka-ainesaatavuuden ratkaisemisessa sekä sähkön varastoinnin kehittämisessä. Kokkola on profiloitunut akkukemian osaamisen kärkipaikaksi, jonka teollinen ympäristö on toimintaa tukevaa.