Louis Tomlinson, Offset, J Hus sekä useita muita kiinnitetty Ruisrockiin

Ruisrockiin kiinnitetty hurmaava Louis Tomlinson on tullut alun perin tutuksi järkälemäisen suosion saaneesta One Directionista, joka on yksi 2010-luvun menestyneimpiä yhtyeitä. Artistin albumit kappaleineen ovat saaneet huomiota maailmanlaajuisesti mm. eri maiden Top-listojen kärkipaikkojen muodossa.

Ruisrockissa esiintyvä Offset on yksi yhdysvaltalaisen rap-skenen isoista nimistä. Valtavan suosion saavuttaneen artistin tuotannon toistomäärät lasketaan miljardeissa. Hän on tehnyt myös yhteistyötä monien merkittävien artistien, kuten Travis Scottin, French Montanan, Tygan ja Kendrick Lamarin kanssa.

Elektronista musiikkia kevyellä pop-vivahteella tarjoilee The xx:stäkin tuttu Romy ja mm. afrobeatsia, dancehallia ja grimeä yhdistelee taitavasti brittiläinen rap-artisti J Hus. Jännittävää rave-poppia Ruissaloon tuo ruotsalainen Yaeger.

Kotimaisten huippunimien ohjelmisto kasvaa

Ruisrockin ohjelmisto täydentyy monipuolisella kattauksella kotimaisia artisteja. Festivaalille on kiinnitetty suomalaisen popmusiikin kuningatar Kaija Koo sekä valtaisaa suosiota saavuttaneet valovoimaiset artistit BEHM ja Ellinoora. Suomirap-ohjelma täydentyy vahvasta lavakarismastaan tunnetun Gettomasan, uudempaa aaltoa edustavan Sexmanen ja ensi vuonna 15-vuotista uraansa juhlivien Gasellien toimesta.

Popmusiikkia tarjoilevat Bee sekä musiikkikollektiivi Bämä, joka yhdistelee rohkeassa musiikissaan myös rap- ja klubimusiikkia. Riehakasta live-energiaa Ruisrockiin tuo tinkimättömästä tyylistään tuttu Ursus Factory ja jo yli vuosikymmenen Suomen musiikkitaivaan kirkkaimpiin tähtiin lukeutunut Robin Packalen.

Julkistuksen myötä edullisempien Early Bird -lippujen myynti päättyy tulevana sunnuntaina 3.12. klo 23.59. Lippuja on rajoitettu määrä.

Ruisrock järjestetään 5.–7.7.2024 Turun Ruissalossa. Festivaalin kolmen päivän liput ovat myynnissä Tiketissä.

30.11. mennessä julkaistut artistit:

Bee

BEHM

Bämä

Ellinoora

Gasellit

Gettomasa

J Hus

Jenni Vartiainen

Kaija Koo

Lauri Haav

Louis Tomlinson

Offset

PMMP

Robin Packalen

Romy

Sexmane

Ursus Factory

Yaeger