MEDIAKUTSU: Pormestarin itsenäisyysjuhlissa mukana tänä vuonna noin 13 000 neljäs- ja viidesluokkalaista

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat: Kuntatalous kaipaa vahvistamista, ei yllätysleikkauksia 24.11.2023 14:00:00 EET | Tiedote

C21-kaupunkien johtajat eivät hyväksy valtiovarainministeriön viime viikolla ilmoittamaa valtionosuuksien lisäleikkausta. Leikkaus asettaa kunnat äärimmäisen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Kaupunginjohtajat vaativat hallitukselta konkreettisia ratkaisuja ja leikkausten pikaista kohtuullistamista, myös vuosien 2025–2027 osalta. On mahdotonta, että sattumanvaraisen yhden vuoden suhdannetilanteen myötä valtiolle syntynyt pienempi veropotti maksatetaan kuntakentällä ja näin heikennetään kuntataloutta pysyvästi. Hallitusohjelman lupaukset on lunastettava ja leikkausten sijaan kuntien toimintaedellytyksiä on vahvistettava.