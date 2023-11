Omistajan persoonallisuus ja psyykkinen hyvinvointi heijastuvat ihmisen ja lemmikin väliseen kiintymyssuhteeseen

Glaukoomalle altistava myosiliinigeenin virhe Suomessa muita maita yleisempi 23.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Glaukooma on maailmanlaajuisesti yleisin pysyvän sokeuden aiheuttaja. Se on etenevä näköhermoa ja verkkokalvon hermosäikeitä vaurioittava tauti, joka johtaa aluksi näkökenttäpuutoksiin. Suomessa glaukoomaa aiheuttava myosiliinigeenin virhe on muita maita yleisempää.