Alepa Pietarinkadun uudistus on valmis – myymälä avataan 30.11.

Alepa Pietarinkatu on kokenut laajan uudistuksen reilun kuukauden mittaisessa remontissa, ja avajaisia päästään viettämään torstaina 30.11. klo 10.00. Avajaisten aikaan on luvassa kakkukahvit torstaina sekä ilmapallotaikurin ohjelmaa perjantaina klo 14–19 ja lauantaina klo 11–16.

Remontissa myymälä uudistettiin lattiasta kattoon ja myymälään luotiin täysin uusi ja nykyaikainen miljöö. Muun muassa myymälän seinät ja pinnat ovat saaneet uuden nykyaikaisemman värityksen. Myymälän valikoimaa on myös uudistettu vastaamaan entistä paremmin paikallisten asiakkaiden toiveita. Samalla myymälän sisääntulon paikkaa muutettiin sekä kiertosuunta eli asiakkaiden kulkusuuntaa hyllyjen välissä muutettiin, jotta asiakkaiden tarpeet täyttävä valikoima saadaan paremmin esille. Myös asiakkaiden paljon toivoma mehukone löytyy uudistetusta myymälästä.

– On mahtavaa päästä avaamaan täysin uudistettu myymälä asiakkaillemme. Myymälässä on nyt entistä viihtyisämpää ja selkeämpää käydä ostoksilla. Olemme saaneet paljon tuotetoiveita ja mukauttaneet valikoimaa vastaamaan niitä. Myymälästä löytyy jopa satoja asiakkaiden toivomia tuotteita. Etenkin mehukonetta on toivottu erittäin paljon, ja voimme ilolla ilmoittaa, että se löytyy nyt myymälästä, sanoo myymäläpäällikkö Otto Salminen.

Remontin yhteydessä myös kalusteet päivitettiin ja myymälän kylmälaitteet uusittiin energiatehokkaammiksi.

Lauhdelämpö hyötykäyttöön ja lisäkapasiteettia tuleviin sähköautojen lataustarpeisiin

Kerrostalokiinteistön kivijalassa sijaitsevan Alepan uusien kylmälaitteiden tuottama lämpö tullaan ottamaan jatkossa talteen ja ohjataan kiinteistön lämmitysjärjestelmään, jolloin koko taloyhtiön lämmityskustannukset pienenevät. Samalla tehostetaan myymälän kylmäjärjestelmän toimintaa ja vähennetään myymälän sähkönkulutusta.

– Myymälän kylmälaitteet hyötyvät tästä, kun niille saadaan hyvät lauhtumisolosuhteet. Tämä taas vaikuttaa suoraan myymälän tarvitseman energian määrään ja kylmäjärjestelmien kuormitukseen. Erityisesti tästä saadaan konkreettista hyötyä kesäisin hellejaksojen aikana, jolloin kylmälaitteiden toimivuus on koetuksella. Ylijäämälämmön hyödyntäminen on järkevää energiankäyttöä, mutta se myös pienentää asukkaiden ja Alepan kiinteistön käyttökustannuksia, HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki kertoo.

Alepan remontin yhteydessä tarkistettiin myös myymälän kokonaissähkönkulutus ja yhteistyössä pienennettiin Alepan sähköliittymän kokoa. Näin voitiin siirtää talon pääliittymän ylimääräinen sähkökapasiteetti tulevia kasvavia sähköautolataustarpeita varten ilman kiinteistön liittymän lisämuutostarpeita.

Alepa Pietarinkatu

Osoite: Pietarinkatu 12, 00140 Helsinki

Uudistettu myymälä avataan 30.11. klo 10.00