Tarvonsalmen kävelysilta pois käytöstä – alueella liikkujia pyydetään käyttämään kiertotietä

Helsingin kaupungin viimeisimmässä tarkastuksessa ponttonisillan rakenteissa havaittiin vaurioita. Nykyinen silta on ollut paikallaan vuodesta 1998 ja sille on vuosien varrella tehty korjauksia. Nyt Tarvonsalmen silta on kuitenkin tullut käyttöikänsä päähän. Liikkuminen sillalla on kielletty, sillä se ei ole enää turvallista.



”Ponttonisiltojen käyttöikä ei ole yhtä pitkä kuin tavanomaisella sillalla. Tarkastuksissa on todettu sillan heikentynyt kunto ja että siltaa ei ole enää järkevää korjata, vaan se pitää korvata uudella tulevaisuudessa. Viimeisin talvimyrsky teki sen verran suuria tuhoja rakenteelle, että jouduimme poistamaan sillan käytöstä jo nyt, summaa projektinjohtaja Riku Kytö Helsingin kaupungilta.

Alueella liikkujia kehotetaan kiertämään Tarvonsalmi





Alueella liikkujia kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä ja kiertämään Tarvonsalmi kulkien Ritokalliontien kautta. Kiertotien pituus on vajaa 200 metriä.



Tarvonsalmen silta tullaan poistamaan viimeistään keväällä 2024. Mahdollisen korvaavan sillan aikataulusta ei ole vielä tietoa.