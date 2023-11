Kutsu medialle: Savusaunasisaruus ja löylyt Helsingissä 4.12.

Savusaunasisaruus (Savvusanna sõsarad / Smoke sauna sisterhood) on ohjaaja Anna Hintsin kansainvälisesti palkittu (Sundance 2023, Directing Award) ja kuumaa suosiota nauttiva dokumenttielokuva savusaunan voimasta. Elokuva on Viron Oscar-ehdokas ja kilpailee finalistina myös vuoden parhaan dokumenttielokuvan European Film Awards -palkinnosta. Elokuva saa Suomen ensi-iltansa perjantaina 8.12.

Jo saavutettujen palkintojen ja arvostettujen ehdokkuuksien perusteella Savusaunasisaruus-elokuva on vuoden kulttuuritapauksia myös kansainvälisesti ja ohjaaja Anna Hints saadaan maanantaina 4.12. vain hetkeksi Helsinkiin.

Ennakkonäytös Katajanokan Kino K13:ssa maanantaina 4.12. kello 14.00 (Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki).



Elokuvan jälkeen Visit Estonia ja Viron suurlähetystö Helsingissä järjestävät ohjatun saunaelämyksen Jätkäsaaren Uudessa saunassa. Korttelisaunan lauteilla saamme nauttia Viron saunakulttuurin Unescon maailmanperintölistalle luotsanneen võrumaalaisen saunalegenda Eda Veerojan ja koulutetun löylymestari Rain Pärnasten ohjaamista saunaelämyksistä.

Keskustelut elokuvantekijöiden ja saunamestareiden kanssa kanssa sekä löylyt kello 16-18. (Uusi sauna, Välimerenkatu 10). Saunaan pyydämme ottamaan mukaan oman uimapuvun. Pyyhkeet ja kylpytakit Uuden Saunan puolesta.

Elokuvan ennakkonäytöksessä ja saunatapahtumassa on mukana Savusaunasisaruus-elokuvan ohjaaja Anna Hints, savusaunamestari Eda Veeroja, Viron suurlähetystön lähetystöneuvos Peeter Puvi ja kansainvälisen saunaliiton presidentti Risto Elomaa.

Järjestämme yhteiskuljetuksen Kino K13:sta Uuteen saunaan ja tilaisuuteen ilmoittautuneille tarjolla myös kevyt päivällinen virvokkeineen.

Savusaunasisaruus

Savusaunan pimeydessä naiset jakavat sisimpiä salaisuuksiaan ja intiimejä kokemuksiaan, huuhtelevat pois kehonsa loukkuun jääneen häpeän ja saavat voimansa takaisin yhteisöllisyyden tunteen kautta. Elokuva on kerännyt kiitettäviä arvioita kansainvälisesti. Rotten Tomatoes -arviointisivun Tomatometer näyttää tällä hetkellä 100-astetta.

Viron saunakulttuuri

Suomenlahden alueen saunaperinteiden juuret juontavat tuhansien vuosien taakse. Ennen vanhaan saunassa löylyteltiin huolet ja jännitykset savuna ilmaan, mutta se toimi myös synnytyssalina ja sairastupana. Kotisaunat lämpiävät Virossa edelleen viikonloppuisin ja juhlapyhinä, eikä virolaisilla yleisesti ole niin pientä ilon aihetta, etteikö sen kunniaksi voisi lämmittää saunan.

Etelä-Viron Võrumaan savusaunaperinne on säilynyt lähes muuttumattomana tuhannen vuoden takaa aina nykypäivään, ja se on listattu myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Suomalaisille vieraille lomamatka Viroon on luonnollisesti saunan arvoinen asia ja Visit Estonian -sivuilla on saunalle pyhitetty suomenkielinen osionsa. Sieltä löytyy kattavasti tietoa saunoista ja saunomisesta Virossa.

