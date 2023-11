Hekan vuokranmääritys vuodelle 2024 tehdään uudelleen

Muistutus: Ilmoittaudu mediatilaisuuteen! Hekan uusi vuokratalo tuottaa lähes kaiken käyttämänsä energian ja viilentää asuntoja kesällä ilman lisäpäästöjä 13.11.2023 08:49:47 EET | Kutsu

Helsingin kaupungin energiapilottihankkeessa on haluttu rakentaa mahdollisimman vähän energiaa kuluttava rakennus. Näin on pyritty kehittämään monistettavia ratkaisuja tulevaisuuden kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, jotta Hiilineutraali Helsinki 2030-tavoite saavutettaisiin. Energiapilotti on ensimmäinen Hekan vuokratalo, johon on suunniteltu sekä tuloilman viilennys että lattiaviilennys.