Suomen ensimmäinen englanninkielinen AMK-koulutus 30 vuotta – Haaga-Helian restonomikoulutus viettää juhlavuotta

Vuonna 1991 perustettu Haaga Instituutti oli yksityinen, palvelualoihin erikoistunut ammattikorkeakoulu, joka hyväksyttiin Suomessa ensimmäisten joukossa ammattikorkeakoulukokeiluun. Vuonna 2007 Haaga-instituutin ammattikorkeakoulu yhdistyi Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helia) kanssa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu syntyi.

Tänä päivänä Haaga-Helia on Suomen toiseksi suurin ja yksi monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita suomeksi ja englanniksi.

Englanninkieliset opinnot avaavat ovet kansainväliseen työelämään

Englanninkielinen restonomikoulutus tuo opiskelijat alan uusimpien trendien, tutkimusten ja innovaatioiden pariin, sillä alan tietoa ja tutkimuksia julkaistaan ensisijaisesti englanniksi. Haaga-Helian englanninkieliset restonomiopinnot tarjoavat laajan näkökulman alalle sekä valmistavat opiskelijoita kansainväliseen työympäristöön. Opiskelijat oppivat erilaisista kulttuureista ja saavat uusia näkökulmia esimerkiksi kansainvälisten vierailijoiden tai työharjoitteluiden kautta.

Englanninkielinen koulutus on tärkeää säilyttää majoitus-, ravintola- ja matkailualan kansainvälisyyden takia. Asiakaspalvelussa henkilökunta on suorassa kontaktissa matkailijoiden kanssa, ja asiakaspalvelun sujuvuuden takaamiseksi on kannattavaa opiskella myös muita kieliä. Restonomiopiskelijoille on ollut tarjolla kahdenvälisiä kansainvälisiä vaihto-opiskelumahdollisuuksia jo vuodesta 1993 lähtien.

Englanninkieliset restonomin koulutusohjelmat

Bachelor of Hospitality Management 1993–2023

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management 1993–2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management (monimuotokoulutus) 2009–2013

Degree Programme in Experience and Wellness Management 2009–2013

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Tourism Experience Management 2015–2022

Degree Programme in Hospitality and Tourism Experience Management 2022



