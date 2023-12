Stigma vaikuttaa hiv-positiivisten elämään ja estää hakeutumasta testeihin

– Muutosta on tapahtunut, mutta se on hidasta. Kun hiviin ei kuolla, ei hivistä tarvitse puhua. Kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita ei hivinkään osalta saavuteta ja yhtenä suurena esteenä sille on stigma, toteaa Positiivisten toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Matalan kynnyksen testauspalvelut edistävät hoitoon pääsyä

Hivin ja muiden seksitautien tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että julkisen terveydenhuollon rinnalla tarjotaan myös järjestöjen matalan kynnyksen testauspalveluja. Ne edistävät tartuntojen varhaista toteamista ja hoitoon pääsyä. Järjestöt tavoittavat tartuntariskissä olevia henkilöitä, joiden on eri syistä vaikea hakeutua julkisiin terveyspalveluihin. Matalan kynnyksen palveluissa on mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa, asioida ilman ajanvarausta, nimettömänä ja eri kielillä.

– Stigma ja pelko syrjinnästä estää ihmisiä hakeutumasta seksitautitesteihin. Stigman torjumisen on oltava etusijalla hoitoon pääsyn turvaamisessa ja tartuntojen ennaltaehkäisyssä, toteaa Hivpointin ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt.

Stigma vaikuttaa hoidon toteutumiseen

Pro-tukipiste kysyi seksityöntekijöiltä, voivatko he kertoa avoimesti seksityöstään käydessään testeissä julkisessa tai opiskelijaterveydenhuollossa. Valitettavan moni ei ollut rohjennut kertoa, vaikka se olisi ollut tärkeää hoidon kannalta. Moni kertoi pelkäävänsä epäkunnioittavaa kohtelua, epäolennaisia kysymyksiä tai asian tarpeetonta kirjaamista Omakantaan.

– Seksityöntekijöihin kohdistuva stigma on edelleen merkittävä terveysriski. Rohkaisemme dialogiin stigmatisoitujen yhteisöjen kanssa, koska vain yhdessä kehittämällä saamme palvelut laadukkaammiksi ja vastaamaan tarvetta, sanoo Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen.

Järjestöt tiedon välittäjinä ja turvallisina tiloina

Maailman aids-päivän kansainvälinen teema on tänä vuonna Let communities lead. Yhteisöillä on keskeinen rooli hiv-tartuntojen ehkäisyssä sekä hiv-positiivisten oikeuksien ja hyvän elämänlaadun takaamisessa. Yhteisöt voivat toimia paitsi tiedon välittäjinä myös turvallisina tiloina, joissa ihmiset voivat käydä testeissä ja saada tukea ilman pelkoa stigmasta tai syrjinnästä.

Maailman aids-päivänä tapahtuu:

1. Positiiviset ry:n Maailman aids-päivän aamiaistilaisuus 1.12.2023 klo 8.30. Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja stigmasta ja muista hiviin liittyvistä ajankohtaisista asioista! Kutsu liitteenä. Lisätiedot tilaisuudesta: anni.mattinen@positiiviset.fi

2. Maksuttomia infomateriaaleja hivistä ja hiv-hoidosta seitsemällä eri kielellä osoitteessa: https://www.maailmanaidspaiva.com/materiaalit/

3. Sosiaalisessa mediassa Maailman aids-päivään liittyviä julkaisuja sekä tärkeää tietoa hiv-testauksen merkityksestä ja yhteisöjen roolista tunnisteilla #maailmanaidspaiva #lääkittyhiveitartu

Maailman Terveysjärjestö WHO julisti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. joulukuuta vietettäväksi päiväksi. Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta.