Ukrainan hätä sai Suomen lukiot liikkeelle

Haaste lanseerattiin Ukrainan itsenäisyyspäivänä 24.8. Helsingin Musiikkitalossa Karkkilan lukion ja Helsingin luonnontiedelukion yhteiskonsertissa. Tilaisuudessa lukiot esittivät lauluja rauhan puolesta. Helsingin luonnontiedelukion musiikin lehtori Mimmi Laaksonen: “Ukrainan sota ja ihmisten kärsimys ovat puhuttaneet lukiolaisia paljon helmikuusta 2022 lähtien. Oli upeaa, kun 45 nuorta halusivat laulamalla osoittaa tukensa Ukrainan kansalle. Yhteinen konserttimme aloitti samalla karkkilalaisten käynnistämän haastekampanjan Suomen lukioille.”

“Sota ja sitä myöten avun tarve jatkuvat yhä. Haastekampanjalla haluamme paitsi aktivoida Suomen lukiot keräämään rahaa myös pitämään Ukrainan tilannetta esillä. Haasteen tekemisen jälkeen koulut raportoivat sosiaaliseen mediaan ja kampanjan nettisivuille toteuttamastaan haasteesta”, kertoo Karkkilan lukion rehtori Ossi Kokkonen. Haaste on voimassa 5.12. asti eli Suomen itsenäisyyspäivän aattoon, jolloin suurimmassa osassa Suomen lukioita vietetään itsenäisyysjuhlaa ja syksyn lakkiaisia.

Kampanjan lanseerauksen jälkeen Karkkilan lukion opiskelijat tekivät soittokierroksen kaikkiin Suomen lukioihin. Kahden viikon aikana opiskelijat tavoittivat henkilökohtaisesti 211 lukion rehtoria, joille he kertoivat kampanjasta. Rehtorien reaktiot opiskelijoiden soittoihin olivat myönteisiä. Monet ilahtuivat opiskelijoiden vaivannäöstä tärkeän asian puolesta. Myös Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova on ilmaissut kiitoksensa haastekampanjasta.

Opiskelijat ovat tehneet eri puolella Suomea suuria, ihmisistä koostuvia rauhanmerkkejä ja järjestäneet konsertteja sekä erilaisia hyväntekeväisyystempauksia. Tällä hetkellä tiedossa on kymmenen haasteeseen osallistunutta lukiota. Lisäksi tiedossa on useita lukioita, joissa haastetta vielä työstetään. “Olen superiloinen siitä, että lukiot ovat lähteneet mukaan haasteeseen”, toteaa Karkkilan lukion musiikin lehtori Anna Tallgren. “Haasteaikaa on jäljellä viikko ja kannustan lukioita lähtemään vielä mukaan! Esimerkiksi rauhanmerkin toteuttaminen on helppoa ja hauskaa koko kouluyhteisöä yhdistävää toimintaa.”

Kampanjasta voi lukea lisää osoitteessa ukrainanvarinentaivas.fi. Siellä on myös kuunneltavissa Karkkilan lukion versio Ukrainan värinen taivas -kappaleesta.