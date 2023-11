Tiedossa 342 aurinkopaneelia, 18 maalämpökaivoa ja 260 älykästä hotellihuonetta. Vaasan Royal-hotellia uudistetaan energiatehokkuus edellä.

Kokonaisvaltaista energiatehokkuutta

Uudistunut hotelli tulee lämpenemään uusiutuvalla energialla. Päälämmitysmuotona on kalliolämpö, jota varten hotellin kellariin on porattu 18 maalämpökaivoa.

Hukkalämpö hyödynnetään jatkossa hotellissa maksimaalisesti. Keittiöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän tuottama lämpö hyödynnetään kiinteistön lämmitykseen lämpöpumpun avulla. Kesäaikana hukkalämpö ladataan parkkihallin alla olevaan porakaivokenttään talven lämmityskautta varten.

Älykkäät hotellihuoneet

Royal Vaasan hotellihuoneet toimivat jatkossa varausjärjestelmään integroidulla automaatiolla. Automaation avulla hotellissa tiedetään, milloin vieras on tulossa huoneeseen. Tietyt laitteet saavat virransyötön 1–2 tuntia etukäteen, jolloin ilmanvaihto ja lämmitys tehostuvat. Kun vieras astuu huoneeseen, valot syttyvät.

”Energiansäästö saadaan tällä tekniikalla maksimaaliseksi. Näin mittavaa älykästä taloautomaatiojärjestelmää ei mistään muusta suomalaisesta hotellista vielä löydy – eikä oikeastaan muualta kuin ABB:n Vaasan Strömberg Parkin KT-rakennuksesta”, kertoo ABB Vaasan aluemyyntipäällikkö Oskar Järnefelt. ”Järjestelmä kerää myös paljon tietoa esimerkiksi lämpötiloista ja hiilidioksidipitoisuudesta. Analysoimalla tätä tietoa voidaan jatkokehittää energiansäästötoimia hotellissa”, Järnefelt jatkaa.

Myös talotekniikan yritys ARE:n toteuttamalla sähköuudistuksella, 4500 led-valaisimella ja valaistusohjausjärjestelmällä saadaan jatkossa aikaan suuria energiasäästöjä niilläkin. Liike- ja infrapunatunnistimilla vältetään jatkuva valaistus hotellihuoneissa, hotellin julkisissa tiloissa ja parkkihallissa.

Laaja aurinkovoimala – iso osa paneeleista rakennuksen seinällä

Hotellin tornirakennuksen julkisivuun ja toisen kerroksen katolle asennetaan yhteensä 342 aurinkopaneelia. Näiden tuottamalla aurinkosähköllä katetaan 10 % rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta, mikä tarkoittaa hotellille noin 12 000 euron säästöjä sähkölaskussa vuosittain.

”Royal Vaasan aurinkopaneelikenttä on meidän laajin yksittäiselle hotellille toteuttama projekti. Yleensä paneelit asennetaan katolle, joka tarkoittaa rajallista asennuspinta-alaa. Royal-hotellissa laitetaan myös seinä tuottamaan, eli merkittävä määrä aurinkopaneeleista sijoitetaan korkealle ulkoseinälle”, kertoo Solnetin aluejohtaja Toni Hyytinen.

”Myös palo- ja sähköturvallisuus on Original Sokos Hotel Royalin paneelioptimoidussa aurinkovoimalassa huomioitu, mikä on hotellille ensiarvoisen tärkeää. Paneelikentän jännitteen saa tarvittaessa turvalliselle tasolle”, Hyytinen jatkaa.

Tavoitteena myös länsirannikon elämyksellisin hotellikokonaisuus

Hotelliuudistuksessa panostetaan energiatehokkuuden ohella visuaalisesti näyttäviin julkisiin tiloihin, vieraiden hyvinvointiin sekä energisoiviin, värikkäisiin hotellihuoneisiin. Hotellin huikeimmat tilat tulevat olemaan huipulla sijaitseva tyylikäs saunaosasto Vaasa-näkymineen ja uima-altaineen sekä valoisa, 15 metriä korkea Atrium-aula sitä ympäröivine ravintoloineen.

Uudistuksen valmistuttua vuonna 2025 hotellissa on yli 260 huonetta, neljä ravintolaa, kokous- ja tapahtumatilat sekä huipulla sijaitseva trooppisen lämmin saunaosasto Vaasa-näkymineen ja kattouima-altaineen.

Koko uudistusinvestoinnin arvo on kymmeniä miljoonia euroja. Uudistus- ja peruskorjausurakka on Vaasan alueen suurin yksittäinen rakennushanke, työmaan vahvuus on +/- 150 työntekijää työmaalla päivittäin.

