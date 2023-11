Piknik omenapuun alla ja Taste of Archipelago -tapahtuma valittiin Suomen parhaiksi ruokamatkailutuotteiksi 2023

Haaga-Helian koordinoiman Hungry for Finland -kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa ja vahvistaa aitoa yhteistyötä. Siihen haetaan mukaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä.

Tänä vuonna erityistavoitteena oli saada mukaan kilpailuun vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvia ruokamatkailutuotteita. Kilpailun ammattilaissarjaan osallistui 46 monipuolista ja tasokasta tuotetta.

Kekseliäät kokonaisuudet veivät voiton

Tammiston Kuulas Naantalista osallistui vuoden 2023 kilpailuun kahdella tuotteella. Piknik omenapuun alla ja Taste of Archipelago -tapahtuma palkittiin kokonaisuutena, sillä tuotteissa on tavoitettu jotain erilaista ja innovatiivista unohtamatta yhteistyötä paikallisten tuottajien ja toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah jakoi pääpalkinnon torstaina 30.11. Hungry for Finland -festivaaleilla.

Arviointiraati kuvailee Piknikiä omenapuun alla erinomaiseksi ja kekseliääksi kokonaisuudeksi, jossa yksityiskohdat on hiottu viimeisen päälle.

– Piknik omenapuun alla on ihana ja elämänmakuinen ruokamatkailutuote. Piknik-korin sisältö on mietitty makumaailman ja paikallisuuden lisäksi ruokahävikin kannalta oivaltavasti. Ruokamatkailutuote on autenttinen, ja vanhan talon henki omenapuineen on upeasti valjastettu osaksi tuotetta. Tuote on myös sen hintainen, johon monella on mahdollisuus, arviointiraadin jäsen ja Haaga-Helian lehtori Kristiina Adamsson tiivistää.

Kilpailussa palkittiin myös kaksi muuta merkittävää ruokamatkailutekoa. Toiselle sijalle ylsi Ravintola Vårin Vår-menu ja kolmannelle Glowing Ember -kotaillallinen.

Arviointiraati antoi lisäksi kolme kunniamainintaa:



Saunaa ja herkuttelua Lonnan saarella, Lonnan saari / Oy Lonnan Hyväntuulenkeidas Ab, Uusimaa, Helsinki

Iitin Maatilatori, Iitin Maatilatori Oy, Päijät-Häme, Kausala

Taste the traditional flavors and aromas of four different provinces, paketoitu ruokareitti, Äksyt Ämmät Oy, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo.





Vastuullista ja paikallista ruokamatkailua

Hungry for Finland -kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa.

– Kilpailun arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja elämyksellisyyteen. Raati arvostaa myös paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämistä sekä vastuullisuutta ja liiketoiminnallisuutta. Lisäksi kilpailussa arvioidaan verkostoitumista, digitaalisuutta sekä myynti- ja markkinointikanavien monipuolista hyödyntämistä, kertoo Adamsson.

Hungry for Finlandissa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana opiskelijasarja. Opiskelijasarjassa kriteerit olivat muuten samat, mutta ruokamatkailutuotteen ei tarvinnut olla myynnissä, vaan se saattoi olla idea, konsepti tai vaikkapa opinnäytetyönä syntynyt ruokamatkailutuote.

Opiskelijasarjaan osallistui 16 opiskelijaa, ja sarjassa palkittiin seuraavat tuotteet: Yrttibaari ja Yrttinder (Jyrki Pirkkalainen, LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus), Savory and steamy food trail around Pirkanmaa (Jane Roos ja Lu Chen, Haaga-Helia, ja Herkkutattikokkailukisa ja -tapahtuma (Porcini Chef 2024, Satu Tietari, Suomen yrittäjäopisto).

Hungry for Finland (H4F) -ruokamatkailukilpailua 2023 ja ruokamatkailun kansallista kehittämistä koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Vuoden 2023 kilpailu on järjestyksessä viides, ja kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa jo 2015.

Lisätietoa

Kirsi Viljanen, kilpailun puheenjohtaja, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, kirsi.viljanen@gov.fi, 040 509 8986

Kristiina Adamsson, kilpailun projektipäällikkö, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi, 040 4887595