Kutsu toimittajille 1.12. klo 11.00 | Metaversumi – virtuaalipotentiaalista arjen todellisuudeksi

Aika: Perjantaina 1.12. klo 11.00–13.00

Paikka: Messukeskuksen kokoustila 203 osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Business Finland kutsuu sinut Slushin yhteydessä perjantaina 1.12. klo 11.00 järjestettävään tapahtumaan kuulemaan Suomen metaversumi-alalle luodusta aloitteesta. Tapahtumaan ei tarvita pääsylippua Slushiin. Toimittajilla on mahdollisuus tavata suomalaisia toimialan yritysten edustajia ja asiantuntijoita. Esitykset ja tilaisuus ovat englanniksi, mutta kysymyksiä voi esittää ja vastaukset saa myös suomeksi. Tilaisuuteen ei voi osallistua virtuaalisesti. Tiedote julkaistaan kello 13 tilaisuuden päätyttyä.

OHJELMA:

Metaversumi-aloite on luotu tiiviissä yhteistyössä yli 400 suomalaisen toimijan kesken. Alan odotetaan Suomessa kasvavan 30 miljardin euron arvoiseksi liiketoiminnaksi vuoteen 2035 mennessä.

11.00 Taking Finnish Metaverse to 2035 – Jani Jokitalo, Account Manager, ICT and Digitalization, Business Finland

Metaverse Initiative by Finnish Ecosystem – Jani Vallirinne, Metaverse Strategy Lead, University of Oulu and VTT Technical Research Centre of Finland.

The Metaverse in Action Programs – Ville-Veikko Mattila, Director, Head of Multimedia Technologies Unit at Nokia Technologies, Nokia; Markku Turunen, Professor, Tampere University; Teemu Myllylä, Professor (assoc.), University of Oulu; Sanni Siltanen, Senior Ecosystem Lead, DIMECC; Jarkko Pellikka, Program Director, Industrial 5G, Nokia

Kysymyksiä

12.00 Suomen metaversumi-alan yritykset esittäytyvät: Varjo, Optofidelity, Dispelix, Doublepoint, Immersal, Basemark, Zoan, Visual Components, Elomatic, Twinverse, Glue, XR-Presence, Upknowledge, Anarky Labs, CTRL Reality, Elisa, Arilyn, ProVerse

13.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen salla.salovaara@businessfinland.fi