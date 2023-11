VR lisää joulun liikenteeseen 24 uutta junavuoroa

Joulun menoliikenne on vilkkaimmillaan torstain 21.12. ja lauantain 23.12. välillä. Moni on valinnut matkustuspäiväkseen lauantain aatonaaton, ja VR onkin lisännyt normaaliin lauantailiikenteeseen 12 lisäjunaa. Paluuliikenne painottuu tapaninpäivälle, jolle VR on myös lisännyt 12 lisäjunaa.



”Joulu on yksi vilkkaimmista junamatkustamisen sesongeista. Moni valitsee ympäristöystävällisen junan joulun matkoilleen ja voi aloittaa joulun tunnelmoinnin jo junassa talvisia maisemia ihaillen. Joulun matkojen junaliput kannattaa ostaa ajoissa, etenkin jos haluaa matkustaa tietyllä junavuorolla”, kertoo kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä.



Jouluna pohjoisen reitit, kuten Helsinki–Rovaniemi ja Helsinki–Oulu ovat hyvin suosittuja. Myös Helsinki–Turku, Helsinki–Joensuu ja Helsinki–Tampere ovat suosituimpien reittien joukossa.



VR lisää 28 uutta yöjunavuoroa maaliskuulle 2024



Toimme tänään myyntiin yöjunat pitkälle ensi syksyyn saakka ja niihin voi ostaa lippuja tästä päivästä lähtien 26.10.2024 saakka.

Lisäsimme myyntiin 28 uutta yöjunavuoroa parhaimpaan hiihtosesonkiin. Lisättävät yöjunat tulevat Helsinki–Rovaniemi–Helsinki- ja Helsinki–Kolari–Helsinki-reiteille maanantain, keskiviikon, torstain ja sunnuntain lähdöille.



”Matkustajat ovat toivoneet yöjuniin jo pitkään lipun itseaktivointia ja nyt voimme iloisena kertoa, että se onnistuu tästä viikosta lähtien myös yöjunissa, Ekstra-luokan ja ravintolavaunun yläkerran lisäksi. Asiakkaamme voivat nyt käydä vaikkapa nukkumaan tai lukemaan rauhassa, eikä konduktöörin tekemää lipun tarkistamista tarvita. Konduktöörit ovat toki aina valmiina palvelemaan asiakkaitamme koko matkan ajan”, Tyynilä kertoo.