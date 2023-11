Hobbyhall.fi asiakkaat tekivät aktiivisesti Black Friday -ostoksia

Hobby Hall -brändi on suomalaisille tuttu jo vuodesta 1962. Hobby Hall aloitti kuntolaitteita ja vapaa-ajan tuotteita myyvänä postimyyntiyrityksenä. Yritys on harjoittanut verkkokauppaa jo 23 vuoden ajan. Hobby Hallin kuvastomyynnin tuhansien tuotteiden aikakaudesta on otettu isoja harppauksia kohti laajan valikoiman verkkokauppaa. Muutamassa vuodessa tuotevalikoima kasvoi satoihin tuhansiin tuotteisiin, ja nyt Marketplacen myötä valikoima on saavuttanut uuden virstanpylvään - yli miljoona tuotetta.