Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 28.11.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.11.2023 24.11.2023 11:11:07 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. marraskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat 1.8.2024 alkaen. Lisäksi esityslistalla on varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen sekä esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet 1.1.2024 alkaen. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.