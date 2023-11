Lamminrahkan koulukeskus vihittiin käyttöön

Ennen vihkiäistilaisuuden alkua koulun oppilaat tutustuttivat vieraat koulukeskuksen monikäyttöisiin ja muunneltaviin tiloihin. Vihkiäisten ohjelmaa juhlapuheiden välissä värittivät päiväkotilasten, koulun oppilaiden ja Pirkanmaan musiikkiopiston musiikki- ja liikuntaesitykset.

Tampereen kaupungin tervehdyksen juhlaan toi apulaispormestari Matti Helimo. Koulukeskuksen virallisen vihkimisen suoritti kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Vihkiäispuheessaan Anna-Kaisa Ikonen kertoi, että on hienoa päästä vihkimään upea uusi koulukeskus, jonka koulurakennus on esimerkki yhteistyövoimasta, jota toivoisi näkevän vieläkin laajemmin. Ikosen mukaan tämä on valtakunnallisestikin erityinen paikka siinä mielessä, minkälaista yhteistyötä rakennuksen eteen on tehty. Kangasala ja Tampere ovat rakentaneet tämän rakennuksen yhdessä kuntarajoista välittämättä. Kunta- ja alueministeri Ikosen mukaan tämä on juuri sitä parasta asukkaiden arjen tukemista. Ihmisten ei tarvitse huolehtia, missä menee kunnanraja, vaan palvelut ja oppimisen polut toimivat asukkaasta lähtien. Haastavista vuosista huolimatta lopputuloksena on moderni ja hieno koulu. Koulu ja laadukas opetus hienoissa puitteissa tarjoavat tärkeän pohjan elämässä pidemmällekin. Puheen lopuksi Anna-Kaisa Ikonen vihki Tampereen ja Kangasalan yhteisen Lamminrahkan koulukeskuksen käyttöön kilistämällä välituntikelloa.

Lamminrahkan koulukeskuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy vuonna 2019 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta. Koulukeskus koostuu kolmesta lohkaremaisesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta tilasta, sydänaulasta. Aula toimii sisääntuloaulana, ruokasalina ja juhlatilana näyttämöineen. Koulun toisessa kerroksessa on tuhannen neliön liikuntasali, jonka erikoisuutena on betonilattiaan valetut jousivaimennukset äänen ja värähtelyn hallitsemiseksi.

Koulukeskuksen tiloihin sijoittuvat päiväkodin ja esiopetuksen lisäksi perusopetuksen 1.–6. luokat. Kangasalan kaupunki järjestää tiloissa opetusta myös Tampereen puolella sijaitsevan Ojalan asuinalueen 3.–6. luokkien lapsille.

”Lamminrahkan koulukeskuksen suunnittelua on ohjannut ajatus koko kylän talosta, joka palvelee aamusta iltaan, ja koulupäivien jälkeen se on iltaisin ja viikonloppuisin eri harrastusryhmien ja seurojen käytössä. Se on käytön mukaan muovautuva rakennus, jossa perinteisten luokkatilojen lisäksi tiloja on yhdisteltävissä ja muokattavissa siirtoseinillä palvelemaan eri käyttötarkoituksia”, kertoo Lamminrahkan koulun rehtori Jarkko Liuha.

Koulukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Lamminrahkan keskustassa, liikuntapuiston vieressä. Lamminrahkan koulu on 3.–6. luokkien osalta Tampereen ja Kangasalan yhteishanke. Koulukeskuksen yhteyteen valmistuu 2020-luvun lopulla myös yläkoulu.