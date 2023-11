Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli valmistuu

Metroaseman A-sisäänkäynti Toisella linjalla avattiin jo lokakuun alussa.

Lippuhallin tiloissa on parannettu paloturvallisuutta, energiatehokkuutta ja tilavalvontaa. Lippuhallin katto, lattia- ja seinäpinnat ja liukuportaat on uusittu kokonaisuudessaan ja valaistusta on parannettu.

Metroaseman lippuhalliin on rakennettu uusia liiketiloja, joissa R-kioski on aloittanut toimintansa. Lippuhallista on kulkuyhteys viereisen Lyyra-korttelin alimman kerroksen K-Market Lyyraan ja myöhemmin muihin, vielä rakenteilla oleviin liiketiloihin.