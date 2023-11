Sika investoi suomalaiseen, vähähiiliseen Concria-betonilattiainnovaatioon

Concria Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen, innovatiivinen betonilattiamenetelmien kehittäjä. Päätoimipiste sijaitsee Ylöjärvellä ja tytäryhtiöt Intiassa, Dubaissa ja Yhdysvalloissa. Patentoidut menetelmät pitävät sisällään tuotteita ja kemikaaleja helpottamaan sekä nopeuttamaan betonilattioiden valua, pinnoitusta, viimeistelyä, hiontaa ja suojakäsittelyä. Concria on sitoutunut kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan tehdä ekologisia ja kestäviä design- ja teollisuusbetonilattioita kustannustehokkaasti. Concria voitti ensimmäisellä tuoteinnovaatiollaan, Concria-hierrinkonejärjestelmällä, vuoden innovatiivisin tuote -palkinnon Las Vegasissa World of Concrete –messuilla vuonna 2015.