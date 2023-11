SDP:n Johan Kvarnström: SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon hallituksen julmiin leikkauksiin

– Leikkaukset kasaantuvat usein samoille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille kohtuuttomalla tavalla ja ne luovat köyhyyttä, erityisesti lapsiperheköyhyyttä. SDP:n varjobudjetti osoittaa, että on olemassa oikeudenmukaisempi vaihtoehto, joka on parempi myös valtion talouden kannalta, sanoo Johan Kvarnström.

Kvarnström katsoo, että hallituksen argumentit työllisyyden vahvistamisesta ja kannustinloukkujen poistamisesta eivät ole oikeutettuja perusteita niille leikkauksille, joita hallitus nyt ajaa.

– Ensinnäkin näihin tavoitteisiin on olemassa oikeudenmukaisempia keinoja kuin hallituksen esittämät. Toiseksi mikään ei oikeuta leikkauksia, jotka joissakin tapauksissa tarkoittavat sitä, että kotitaloudet menettävät useita satoja euroja kuukaudessa samalla kun kustannukset edelleen nousevat.

Esimerkiksi kolmen lapsen työtön yksinhuoltajavanhempi voi menettää yli kolmasosan tuloistaan leikkausten takia.

– Petteri Orpo lupasi keväällä, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomia. Mutta kun pienituloiset ihmiset menettävät useita satoja euroja kuukaudessa, etenkin nousevien hintojen aikana, niin se on kohtuutonta, toteaa Kvarnström.

Kvarnströmin mielestä hallituksen leikkaukset ovat ristiriidassa sen oman tavoitteen kanssa vähentää riippuvuutta toimeentulotuesta. Hallitus budjetoi 100 miljoonaa euroa enemmän toimeentulotukeen ensi vuonna. Kvarnström huomauttaa, että toimeentulotuki on byrokraattisin ja passivoivin tukimuoto, ja siksi hän on yhtä mieltä hallituksen kanssa tavoitteesta vähentää sen tarvetta. Samalla hän pahoittelee sitä, että kehitys on kuitenkin ensi vuonna täysin päinvastainen.

–Tuloerot kasvavat. Samalla kun leikkaukset iskevät kovaa haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, hallitus tekee kerta toisensa jälkeen päätöksiä, jotka hyödyttävät suurituloisia. Tämä ei ole taloudellisesti eikä moraalisesti perusteltua. Sosialidemokraattinen politiikka tarjoaa vaihtoehdon, jossa talous sopeutetaan oikeudenmukaisesti, köyhyys vähenee ja ilmastovelasta pidetään huolta.