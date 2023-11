Valvira on antanut perustuslain vastaisesti yksityisille henkilöille jopa satojen potilaiden salassa pidettäviä potilastietoja ilman laillisia hallintosopimuksia

Syyttäjävirastolle on jätetty laaja aineisto, joka koskee yli kymmentä Suomen korkeaa terveydenhuoltoalan virkamiestä sekä Valviran perustuslain vastaisesti käyttämiä yksityisiä toimijoita ilman kirjallisia hallintosopimuksia. Syyttäjää on pyydetty määräämään esitutkinnan aloittaminen/suorittamaan syyteharkinta syytteeseen asettamiseksi epäiltyjen tekijöiden epäillyistä lainvastaisista teoista ja siitä, miksi eri viranomaisissa on tehty samankaltaisia epäiltyjä rikoksia asianomistajalääkäreiden ammattiharjoittamisoikeuksiin vakavasti puuttuvissa päätösprosesseissa. Syyttäjälle jätetty aineisto koskee Suomessa yli kymmenen vuotta jatkunutta kilpirauhaskiistaa, jossa viranomaiset ovat rajoittaneet menestyksekkäästi potilaitaan hoitaneiden useiden lääkäreiden lääkärinoikeuksia.

Kilpirauhaskiistan tapahtumat lähtivät liikkeelle lääkärikollegan kantelusta Valviraan T3-kilpirauhaslääkkeen määränneestä lääkäristä, vaikka mitään ongelmaa potilaan kohdalla ei ollut. Potilas oli voinut hyvin, josta hän antoi myös lausunnon Valviralle ja oikeusviranomaiselle. Tämän jälkeen pääasiassa endokrinologit alkoivat tehtailla kanteluja useista eri lääkäreistä, jotka hoitivat potilaitaan myös T3-kilpirauhasvalmisteilla. Kanteluiden seurauksena Valvira alkoi rajoittaa useiden T3-pohjaisia kilpirauhaslääkkeitä määräävien lääkärien ammatinharjoittamisoikeuksia ilman todellisia syitä.

Apulaisoikeuskansleri antoi merkittävän päätöksen 4.9.2023 (OKV/2850/10/2022)

„Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisessa yksityiselle“

https://oikeuskansleri.fi/-/valviran-menettely-julkisenhallintotehtavan-antamisessa-yksityiselle

Apulaisoikeuskanslerin (AOK) päätöksen mukaan Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle ilman kirjallista sopimusta on ollut perustuslain ja hyvän hallintotavan vastaista. Päätös on merkittävä, koska se koskee juuri rajoitettujen lääkärien lääkärinoikeuksien rajoittamista ilman hallintosopimuksia, kilpailijoina toimivien yksityisten antamien lausuntojen perusteella. Rajoitettujen lääkäreiden ammattioikeuksia on rajoitettu prosessissa, jossa liiketoiminnan kilpailijat ovat päässeet vaikuttamaan ammatinharjoittamista koskevaan viranomaisprosessiin omaksi edukseen ja toisten vahingoksi. Endokrinologian erikoislääkäreitä on toiminut kantelijoina, Valviran asiantuntijoina, sekä totuudenvastaisten lausuntojen laatijoina. Osa kyseisistä endokrinologeista on toiminut myös 1.11.2023 julkaistun kilpirauhasen vajaatoiminnan yksipuolisen Käypä hoito -suosituksen laatijoina, josta potilasjärjestöt ovat antaneet vastalauseensa.

Valviran perustuslain vastainen toiminta

Perustuslain ja EU:n tietosuoja-asetusten sekä henkilötietolain vastaisesti Valvira on luovuttanut ainakin yli kymmenen vuoden ajan jopa satojen potilaiden salassa pidettäviä tietoja yksityisille ilman kirjallisia hallintosopimuksia toimia asiantuntijoina. Kyseessä ei ole ollut ainoastaan kilpirauhaspotilaiden potilaskertomuksia, vaan mukana on muitakin potilasryhmiä muun muassa kroonista väsymysoireyhtymää, masennusta ja ahdistusoireista kärsiviä potilaita. Hallintosopimusten puuttumisen myötä Valviralla ei ole ollut myöskään laillisia perusteita asiantuntijapalkkioiden maksamiselle. Arvion mukaan Valvira on käyttänyt valtion varoja jopa satoja tuhansia euroja lainvastaisesti. Tietopyyntöjen kautta on saatu todisteita siitä, että hallintosopimukset ovat puuttuneet ainakin kymmenen vuoden ajalta.

Suomen ensimmäinen kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoito -suositus

Endokrinologit ovat päässeet päämääräänsä 1.11.2023 kaappaamalla T3-kilpirauhashormonia sisältävien lääkkeiden määräämisen pääasiassa endokrinologeille. Käypä hoito -suositus on laadittu tarkoitushakuisesti ja yksipuolista näkemystä suosivaksi. Suosituksen viitteet on valittu endokrinologien näkemysten mukaisesti. Viitteistä on jätetty pois kaikki sellaiset tutkimukset, joiden pohjalta asianomistajalääkärit sekä muut T3- ja eläinperäisiä kilpirauhaslääkkeitä määränneet (ei endokrinologit) lääkärit ovat saaneet hyviä hoitotuloksia. Suomalaisten kilpirauhasyhdistysten teettämien kyselytutkimusten mukaan T3-pohjaiset kilpirauhaslääkkeet ovat parantaneet merkittävästi potilaiden elämänlaatua pelkkään tyroksiiniin verrattuna. Käypä hoito -suosituksen mukaan ainoastaan endokrinologit tai kilpirauhassairauksien hoitoon koulutuksen saaneet sisätautilääkärit voivat suositella potilaille T3-pohjaisia kilpirauhaslääkkeitä, vaikka useilla endokrinologeilla on kielteinen asenne T3-hoitoon. Muut lääkärit saavat suositusten mukaan hoitaa kilpirauhaspotilaita vain tyroksiinilla (LT4).

Käypä hoito -suositus tulee aiheuttamaan elintärkeän T3-kilpirauhashoidon keskeytymisiä, sairauden pahenemista sekä pelkoa siitä saako jatkossa suomesta enää T3-pohjaisia lääkkeitä. Tästä yksi käytännön esimerkki erään potilaan kohdalla. Terveyskeskuslääkäri lähetti viestin potilaalle, jolta kilpirauhaslääkkeet olivat loppumassa, ja joka oli saanut vuosien ajan T3-hormonia sisältävän lääkkeen omasta terveyskeskuksesta:

"Armour Thyroid -lääke tulee uusia sen määränneeltä endokrinologilta. Tk:sta se voidaan uusia ainoastaan mikäli julkisen puolen endokrinologilta tästä on kannanotto ja jatkohoito-ohje. yt. − −/−− lääkäri, Kirkonkylän tk."

Tämä terveyskeskuslääkärin viesti kertoo tuoreen tapauksen siitä, kuinka endokrinologit ovat onnistuneet omimaan T3-kilpirauhaslääkkeiden määräämisen. Tämän Käypä hoito -suosituksen seurauksena yhä useammat suomalaiset kilpirauhaspotilaat ovat pakotettuja siirtymään ulkomaille hoitoon turvatakseen elintärkeiden T3-hormonia sisältävien kilpirauhaslääkkeiden saanti.

https://www.kaypahoito.fi/hoi50133?fbclid=IwAR0QowSqxw6R_9zYpte2_7PshxXK4LLyIOtUwsUJzKdIm9IVpiAT4cDn28I

LIITETIEDOSTOSSA esitetään kronologinen aikajärjestys kilpirauhaskiistaan liittyvistä tapahtumista 10 vuoden ajalta. Liitteestä näkee, kuinka Valvira ja Valviran käyttämät asiantuntijat ovat järjestelmällisesti tehneet itselleen suotuisia päätöksiä ja lausuntoja. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat kuudessa päätöksessään ottaneet kantaa Valviran ja Kelan lainvastaisiin toimiin kilpirauhaskiistaan liittyvissä asioissa. Kansanedustajat ovat omalta osaltaan tehneet 13 kirjallista kysymystä kilpirauhaskiistaan liittyen. Asianomistajalääkärit, järjestöt, sekä potilaat ovat yrittäneet saada kiistaan ratkaisua jo 10 vuoden ajan ilman tuloksia.

Kansanedustajien 13 kirjallista kysymystä ministereille

Asianomistajia alkoi ihmetyttää vuosien varrella ministerien kirjallisten kysymysten epäloogiset ja jopa ylimieliset vastaukset kansanedustajien kilpirauhaskiistaan liittyviin kirjallisiin kysymyksiin. Asianomistajien tietopyyntöjen kautta selvisi, että ministerien kirjallisten kysymysten vastausten valmistelijoina ovat toimineet pääosin Valviran tulosohjauksesta vastaavat STMn virkamiehet.

Otteita kansanedustajien 13 kirjallisesta kysymyksestä

KK 512/2013 „kuinka hallitus aikoo valvoa Valviran toimintaa, jotta kantelun kohteena olevan lääkärin oikeusturvaa ei loukata ja myös jääviyssäännöksiä noudatetaan kaikilta osin.“

KK 434/2014 „Saamani tiedon mukaan Valvira on tässä T3- lääkäreitä koskevassa asiassa kuullut asiantuntijoina myös sellaisia lääkäreitä, jotka ovat osallisia kantelun tekemisessä. Yleisen oikeustajun ja hallintolain mukaan henkilö ei voi olla tekemässä kantelua ja ratkaisemassa tekemäänsä kantelua asiantuntijana.“

KK 702/2014 „miten ministeri auttaa satoja hädissään olevia potilaita, jotka eivät saa uusittua lääkereseptejään ja voivat siten joutua hengenvaaraan?

KK 850/2014: „Miten ministeri huolehtii siitä, että kaikki harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä käyttävät tai tarvitsevat potilaat todella saavat lääkkeensä Suomesta ja miten ministeri turvaa näiden potilaiden perustuslailliset oikeudet (6 §, 19 §), jotka eivät tällä hetkellä toteudu?“

KK 1152/2014 „Onko Valvira ministerin mielestä käyttänyt tiedonsaantioikeuttaan laajemmin kuin mihin on ollut aihetta, pitääkö ministeri ongelmallisena Valviran tiedonsaantioikeuden väljää määrittelyä ja aikooko ministeri kehittää Valviraa koskevaa lainsäädäntöä siten, että yksityisyydensuojan tarpeettomalta rikkomiselta jatkossa vältytään Valviran kohdalla?

KK 630/2016 „Pitääkö ministeri yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sitä, että puolueeton selvitysmies tutkisi kilpirauhaskiistaa kustannukset mukaan lukien ja miten ministeri huolehtii siitä, että kilpirauhaskiistan kustannukset eivät enää kasva eikä valtion varoja kulu turhaan kymmenissä kiistaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja työkyvyttömyyden hoidossa, joka olisi vältettävissä potilaille soveltuvalla T3-lääkityksellä?“

KK 85/2017 „Aikooko ministeri henkilökohtaisesti perehtyä kilpirauhassairauksien lääkehoidosta syntyneeseen kiistaan tai asettaa puolueettoman selvitysmiehen tutkimaan kilpirauhaskiistaa, jotta potilaiden etu toteutuu?“

KK 565/2018 Kysyttiin Kelan toiminnan lainmukaisuudesta: „Mitä hallitus tekee varmistaakseen, että viranomaisen toiminnassa aina noudatetaan tarkoin lakia ja aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin Kansaneläkelaitoksen toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi?“

KK 643/2018 Kysyttiin Kelan eväämästä kilpirauhaspotilaan lääkekorvauksesta. „miksi hallitus luottaa valvonnassaan vahvasti ja ensisijaisesti viranomaisen omaan raportointiin ja näkemyksiin asiasta ja aikooko hallitus vaatia Kansaneläkelaitokselta tarkempaa selvitystä siitä, minkälaisiin toimiin se aikoo ryhtyä parantaakseen toimintaansa?”

KK 636/2018 „Onko sosiaali- ja terveysministeriö tiedostanut kilpirauhassairauksia sairastavien potilaiden huolen saada tarvittaessa myös biologista (T3/T4) hormonihoitoa koko Suomen alueella ja mihin toimiin ministeriö ryhtyy turvatakseen monipuolisen hoidon kilpirauhaspotilaille?“ (1.11.2023 laadituissa Käypä hoito -suosituksissa ei enää kyseistä biologista (eläinperäistä) kilpirauhaslääkettä suositella kenellekään. Näin ollen eläinperäistä kilpirauhaslääkettä tarvitsevien potilaiden ahdinko syvenee entisestään.)

KK 206/2019 „Toteutuuko hallituksen mielestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturva Valviran valvontalautakunnassa?“

KK 359/2020 „Toteutuuko ministeri Kiurun mielestä Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa asianosaisille terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, kun Valvira itse tutkii, syyttää, tuomitsee ja panee päätökset heti täytäntöön sekä mikäli ministeri havaitsee, että Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa ei toteudu terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, aikooko ministeri käynnistää toimet tämän epäkohdan korjaamiseksi?“

KK 624/2020 Miten sosiaali- ja terveysministeriö perustelee Valviran toimintaa tilanteissa, joissa potilastapaukset osoittavat annetusta hoidosta olleen hyötyä potilaille, mutta samanaikaisesti Valvira katsoo lääkäreiden ylittävän valtuutensa ja evää heiltä oikeudet toimittaa hoitoa potilaille, jotka ovat saaneet siitä hyötyä sairautensa hoitoon ja miten sosiaali- ja terveysministeriö aikoo varmistaa, että valvontalautakunta on riippumaton ja puolueeton elin, joka ratkaisee ammatinharjoittajien oikeuden harjoittaa työtään, kun päätösten esitykset tulevat Valvirasta ja Valvira itse esittää valvontalautakunnan jäsenet sosiaali- ja terveysministeriölle? Malli luo väistämättä mielikuvan tilanteesta, jossa pukki on kaalimaan vartijana. Ja näin vakavissa oikeudellisissa kysymyksissä niin ei saisi olla.“

Liitetiedosto: Kronologinen aikajärjestys kilpirauhaskiistan tapahtumista 10 vuoden ajalta

