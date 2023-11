Hyväkuntoisilla nuorilla on pienempi riski sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksiin keski-iässä

Suomalaisten terveydestä saatiin uutta ja tärkeää tietoa laajassa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan seurantatutkimuksessa. 45-vuotta kestäneessä seurannassa yhdistettiin samojen koehenkilöiden 12–19-vuotiaana suorittamat kuntotestitulokset sekä heidän 37–44- ja/tai 57–64-vuotiaana raportoimansa terveystiedot koskien diabetesta, sepelvaltimotautia, verenpainetautia ja vyötärönympärysmittaa. Kunnon yhteydet tutkittiin erikseen jokaiseen sairauteen ja riskitekijään. Lisäksi muodostettiin kardiometabolinen riskipistemäärä, joka kuvasi sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien kasautumista.

Tulokset osoittivat, että nuoruusiässä kestävyyskunnoltaan heikoimpaan kolmannekseen kuuluneilla keski-iän kardiometabolinen riskipistemäärä oli merkitsevästi suurempi kuin heillä, jotka kuuluivat nuoruusiässä kestävyyskunnoltaan ylimpään kolmannekseen.

Miehillä myös heikko nopeus ja ketteryys olivat yhteydessä suurentuneeseen keskivartalolihavuuden riskiin myöhäiskeski-iässä. Naisilla puolestaan huono nuoruusiän kestävyyskunto oli yhteydessä myös riskiin sairastua verenpainetautiin keski-iässä.

-Muut tyypilliset kardiometabolisten sairauksien riskitekijät, kuten ikä ja painoindeksi, otettiin tutkimuksessa huomioon ja pystyimme osoittamaan, että kestävyyskunto vaikuttaa itsenäisesti sairausriskiin ja sairauksien kasautumiseen, väitöskirjatutkija Perttu Laakso sanoo.

Tulokset täydentävät aiempaa tietoa, jota on saatu esimerkiksi ruotsalaisista, vain miehiä sisältäneistä kutsunta-aineistotutkimuksista.

-Julkisessa keskustelussa esitetty huoli nuorten huonontuneesta kunnosta ja sen pitkäaikaisvaikutuksista saa nyt tutkimusnäyttöä tuekseen, Laakso sanoo.

- Tämä huoli ei suinkaan vähene, kun huomioidaan nykynuorten kestävyyskunnon taso, joka on tutkitusti keskiarvoltaan heikompi kuin tässä tutkimuksessa tarkastellun ikäluokan, Laakso jatkaa.

Laakson mukaan yhteiskunnan kannattaa yrittää purkaa kaikki esteet lasten ja nuorten liikunnan tieltä, oli se sitten liikkumiseen kannustavan infrastruktuurin parantamista tai seuravalmentajien tai harrastusohjaajien palkkaamista.

-Näistä toimista aiheutuvat kustannukset tulevat joka tapauksessa edullisemmaksi kuin kallishoitoisista ja työkykyä alentavista kardiometabolisista sairauksista koituvat kulut.

Lopuksi Laakso painottaa, että peli ei suinkaan ole menetetty, vaikka kouluiän fyysinen kunto ei olisi ollut paras mahdollinen.

-Myös aikuisiässä aloitettu liikunta ja kunnon kohottaminen pienentävät kardiometabolisten sairauksien riskiä, Laakso kannustaa

Alkuperäinen artikkeli:

Laakso PTT, Ortega FB, Huotari P, Tolvanen AJ, Kujala UM, Jaakkola TT. The association of adolescent fitness with cardiometabolic diseases in late adulthood: A 45-year longitudinal study. Scand J Med Sci Sports. 2023 Oct 31. doi: 10.1111/sms.14529. Epub ahead of print. PMID: 37905700.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Perttu Laakso

perttu.laakso@hotmail.com

+358 50 3209 797