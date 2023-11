Vuoden 2023 punaviini on Château Lamarsalle 2019

Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa, että Vuoden 2023 Punaviiniksi on Viinilehden toimesta valittu Château Lamarsalle 2019. Viini on saatavilla Alkon verkkokaupasta sekä erittäin hyvin varustelluista Alkon myymälöistä läpi Suomen. Tämä on merkittävä palkinto pienelle maahantuontiyhtiöllemme sekä sille työlle, mitä olemme jo vuosia tehneet paremman viinikulttuurin puolesta.

Viinilehti on tunnettu asiantuntijaorganisaatio, joka kokoaa vuosittain joukon huippuasiantuntijoita raatiinsa arvioimaan lukuisia viinejä ympäri maailmaa. Château Lamarsalle 2019 on vakuuttanut Viinilehden raadin monipuolisilla ja tasapainoisilla makuominaisuuksillaan, saaden kunnian olla Vuoden Punaviini 2023.

Muru Winesin omistajat, Mikko Haakana ja Samuil Angelov, ovat ylpeitä voidessaan tuoda suomalaisille tämän upean viinin Ranskan Bordeauxista. Viinin alkuperä on Bordeauxin Montagne-Saint-Emilion, joka on yksi Saint-Emilion alueen sateelliiteista.

”Viinilehti on aina ollut arvostettu julkaisu, jolla on erittäin vahvat siteet suomalaiseen viinikulttuuriin vuosien ajalta. Viinilehden raati löytääkin yleensä erittäin hyvin ne viinit, joita juuri suomalaiset arvostavat.” Mikko Haakana sanoo.

Samuil Angelov jatkaa: "Raadin monipuolinen osaaminen ja huolellinen arviointi ovat tehneet Viinilehdestä luotettavan lähteen viiniarvosteluissa. Odotamme innolla, että suomalaiset viinin ystävät saavat mahdollisuuden kokea tämän huippuviinin makumaailman. Biodynaamisesti valmistettu viini kunnioittaa niin maaperää kuin viljelyäkin, jolla saadaan valmistettua upea viini. Cabernet Franck- ja Merlot-rypäleet kerätään käsin perhetilan 30 hehtaarin viljelyksiltä ja viini saa nauttia tammesta 18 kk ajan ennen pullotusta. Samuil toteaa, että viini on nuoresta iästä huolimatta valmis nautittavaksi, joskin viini kannattaa dekantoida ennakkoon. Viini sopii myös kypsytettäväksi muutaman vuoden ajan, jolloin tanniinit hieman pehmenevät.”

Château Lamarsalle 2019-viinin saatavuus on rajallinen, joten herkkusuiden kannattaa olla nopeita ostopäätöstä tehdessä. Muru Winesin Mikko ja Samuil vinkkaavat, että mikäli tuotteen aikoo napata joulupöytään, kannattaa se silloin tilata verkkokaupasta viimeistään joulukuun alussa johtuen Alkon toimitusrytmeistä.

Lisätiedot:

Tuote: Château Lamarsalle 2019

Hinta 29,53€

Tuotenumero: 946137

Alkon verkkosivu https://www.alko.fi/tuotteet/946137/Ch-teau-Lamarsalle-2019/

Muru Wines muruwines.fi

Facebook: https://www.facebook.com/muruwines/

Instagram: https://www.instagram.com/muruwines/