Kutsu medialle 30.11. – Pohde ottaa ensimmäisenä hyvinvointialueena kokeiluun MedicubeX Oy:n e-Terveysaseman™ hyvinvointikeskuksen asiakkaiden hoidossa

Aseman avulla asiakkaat voivat mitata itse, esimerkiksi ennen vastaanotolle tuloa, verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehon koostumuksen. Lisäksi pisteellä voi mitata suppean EKG:n (sydänfilmin) automaattitulkinnalla sekä tehdä iholta tyypin 2 diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ennustavan mittauksen (AGE). Asiakas saa mittaustuloksista tulosteen. Mittaus kestää keskimäärin vain noin 5 minuuttia.

Itsemittauksen tarkoituksena on vapauttaa aikaa vastaanotolta muihin asioihin ja mahdollistaa tärkeiden riskitekijöiden seulonta uudella tavalla. ”Yksi Pohteen strategisista painopisteistä on Rohkeasti uutta. Tavoitteenamme kehittämisessä on, että käytännön kokeilut ohjaavat toimintaamme kohti vaikuttavia toimintamalleja. MedicubeXin itsemittauspisteen käytännön kokeilu on mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua uuteen suomalaiseen terveysteknologiainnovaatioon”, toteaa Pohteen testaus- ja innovaatiotoiminnasta vastaava kehittämispäällikkö Timo Alalääkkölä.

MedicubeX Oy:n toimitusjohtajan, lääkäri Vili Kostamon mukaan esimerkiksi hoitamattoman verenpainetaudin ja oireettoman eteisvärinän varhaisella havaitsemisella voidaan saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä säästetyn työajan lisäksi.

Tervetuloa tutustumaan Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen uuteen itsemittauspisteeseen torstaina 30.11. klo 12.00–14.00. Tilaisuutta isännöi kehittämispäällikkö Timo Alalääkkölä. Samalla on mahdollisuus keskustella innovatiivisista ratkaisuista maailman älykkäimmässä sairaalassa. Paikalla on myös MedicubeX Oy:n toimitusjohtaja Vili Kostamo.

Kontinkankaan hyvinvointikeskus sijaitsee OYS:n vieressä osoitteessa Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu.