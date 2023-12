Parvs-kustantamolta uusi esseekirjasarja ”Kirjoituksia taiteesta ja arkkitehtuurista”

Kriitikon katse – Melankolian monet kasvot

Kirjoittaja: Marja-Terttu Kivirinta

200 sivua + kuvaliite, sidottu, suojapäällinen

Parvs, 2023

Marja-Terttu Kivirinnan esseekokoelma ajasta ja melankoliasta käsittelee muistin ja menneisyyden siirtymistä osaksi tulevaa taidehistoriallisesta, henkilökohtaisesta ja omaelämäkerrallisesta näkökulmasta, jota kehystävät myös sairaus ja kuolema. Esseiden aiheina ovat taiteilijat – kuten Outi Heiskanen, Marjatta Tapiola tai Tuija Lindström – sekä taideteokset ja näyttelyt. Ne sivuavat usein koti- ja ulkomaisia näyttelyitä, erityisesti Pariisia ja Venetsian biennaaleja, joissa Kivirinta vieraili säännöllisesti Helsingin Sanomien kulttuuritoimittajana vuosina 1978–2008. Teos piirtää kiehtovan muotokuvan pitkän uran tehneestä kriitikosta ja taidehistorioitsijasta. Kirjan ytimessä on Paul Kleen maalaus Angelus Novus (1920), joka kietoutuu 1900-luvun moderniin taide- ja kulttuurihistoriaan ja on pitkään kiehtonut Kivirintaa.

Marja-Terttu Kivirinta (s. 1948), FT, on taidehistorioitsija, taidekriitikko ja tietokirjailija. Kivirinta on kansainvälisen taidekriitikkojen liiton AICAn hallituksen jäsen, ja hänet kutsuttiin vuonna 2023 Suomen arvostelijain liiton kunniajäseneksi.

Kävelykuvia – Aikoja ja paikkoja

Kirjoittaja: Riitta Nikula

88 sivua + kuvaliite, sidottu, suojapäällinen

Parvs, 2023

Taidehistorioitsija ja arkkitehtuurin tutkija Riitta Nikula pohtii kirjoituksissaan tilan, paikan ja ajan suhdetta toisiinsa. Hän on tarkastellut kaupunkikuvaa, maisemaa, paikkaa, tilaa jo puolen vuosisadan ajan. Hitaasti liikkuen, kävellen tai verkkaisesti pyöräillen hänen katseensa on osunut ympäristön pieniinkin ihmeiden hetkiin. Nikulan teksteistä, kolumneista ja puheista rakentuu suorapuheinen omakuva ja tarina Ilta-Sanomien toimittajasta, joka päätyi taidehistorian professoriksi.

Riitta Nikula (s. 1944), FT, on professori emerita, taidehistorioitsija ja arkkitehtuurin tutkija sekä Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämän Tietokirjailijapalkinnon vuonna 2015.

Lupa nauttia – Esineistä, kauneudesta ja keräilystä

Kirjoittaja: Harri Kalha

152 sivua + kuvaliite, sidottu, suojapäällinen

Parvs, 2023

Harri Kalhan Lupa nauttia – Esineistä, kauneudesta ja keräilystä -esseekirjan aihepiiriä ovat taideteollisuus, kodin esineistö, kulttuurihistoria ja keräily. Esineitä peilataan asiantuntevasti historiaan, samalla kun niihin heijastellaan subjektiivisempaa elämyskirjoa. Valtaosa teksteistä on julkaistu aikoinaan kolumnimuodossa, ilman kuvia. Tekstit ovat pieniä ja sieviä – esineellisiä – aivan kuten kirjan aihepiirikin. Harri Kalha on palkittu tutkija ja tietokirjailija, joka on nykyisin päätoiminen kuvantekijä.

Harri Kalha, FT, on kuvantekijä, tutkija ja tietokirjailija. Hänen eritysalaansa ovat visuaalisen kulttuurin tutkimus sekä sukupuoleen liittyvät kysymykset. Kalha on profiloitunut tuotteliaana tutkijana ja kirjoittajana mutta omistautuu nykyisin kokonaan kollaasien teolle.