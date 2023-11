Käänne tapahtunut: käytettyjen asuntojen kauppamäärä ylittää marraskuussa selvästi vertailukauden – pankkien palvelukapasiteetit haasteena

Kiinteistömaailma-ketju välittää pian päättyvässä marraskuussa noin 1000 kohdetta. ”Ensimmäistä kertaa yli vuoteen pääsemme kertomaan selvästi kasvaneista kauppaluvuista. Vertailukaudesta eli marraskuusta 2022 käytettyjen asuntojen kauppamäärä nousee jopa 20 prosenttia. Asuntokaupan yli vuoden kestäneessä hiljaiselossa on tapahtunut nyt isosti odotettu käänne. Se näkyisi kauppakappaleissa vielä selvemmin, jollei kauppoja siirtyisi asiakkaiden toivomista ajankohdista myöhempiin hetkiin pankkien palvelukapasiteeteistä johtuen”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Kiinteistömaailma-ketjun välittämien käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kauppamäärä marraskuussa 2023 tulee olemaan yli 800 kauppaa. Se on jopa 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, jolloin käytettyjen kohteiden kauppamäärä oli 659 kauppaa. Edelliskuukaudesta eli lokakuusta 2023 kauppamäärä nousee reilusti yli 100 kappaleella.

Uudiskohteiden kauppa pysyi marraskuussa edelleen vaatimattomana, vain muutamissa kappaleissa, ja oli selkeästi alle edellisvuoden vastaavan ajankohdan, jolloin uudiskohdekauppoja tehtiin 28 kappaletta.

Vuokravälityksessä ollaan puolestaan päätymässä varsin tavanomaisen marraskuun lukuihin noin 200 välitetyllä vuokrakohteella.

”Monien tekijöitten yhteissummana asuntokaupan ketjut ovat vihdoin lähteneet purkautumaan. Lokakuun puolivälissä julkaistut varainsiirtoveromuutokset näkyvät marraskuun kauppaluvuissa, samoin kuin viimeaikaiset korko- ja inflaatiokehityksen maltillistumiset. Ensiasunnon ostajien osuus kaikista kaupoista on noussut selvästi, jopa yli 10 prosenttiyksikköä. Matkaa parin vuoden takaisiin huippuvilkkaisiin asuntokauppakuukausiin toki vielä on, mutta selvä muutos on nyt tapahtunut asuntokaupassa”, sanoo toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

