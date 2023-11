Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 28.11.

Lahja lapselle - Jokaisen lapsen paikka on perheessä 13.11.2023 10:17:36 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki hakee uusia toimijoita mukaan. Haemme muun muassa sijaisvanhempia, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä. Sinä itse päätät, mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa: muutamaksi tunniksi, viikonlopuksi vai kasvatusvastuuseen huostaanotetusta lapsesta. Infotilaisuudessa ti 28.11. klo 17.00–18.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A) kerromme kaikista näistä perhehoidon muodoista. Tule kuulolle! Ilmoittautumiset infotilaisuuteen ti 28.11. klo 12 mennessä tähän osoitteeseen (https://tinyurl.com/4ysf94ej) tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi Paikalla on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan. Lahja lapselle-teema symbolisoi kotia lapselle, rakkautta, kiintymystä, turvaa sekä molemminpuolista palkitsevuutta. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen elämään. Tähän he tarvitsevat meitä aikuisia. Tule mukaan! Perhehoidon eri muotoja: Sijaisperhe: Sijaisperheessä lapsi asuu niin kauan kuin tarve vaatii, aina aikuis