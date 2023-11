Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 28.11.2023

Tarvonsalmen kävelysilta pois käytöstä – alueella liikkujia pyydetään käyttämään kiertotietä 28.11.2023 09:40:21 EET | Tiedote

Tarvonsalmen yli kulkeva kävelysilta on otettu pois käytöstä, koska sen rakenteet ovat vaurioituneet tehden sillasta käyttökelvottoman. Munkkiniemen länsiosassa Turunväylän vieressä 1990-luvun lopulta lähtien sijainneella sillalla liikkuminen on nyt vaarallista. Pääsy sillalle on estetty poistamalla lähimpänä mannerta olevat tulosillat sekä aitaamalla silta sen molemmista päistä.