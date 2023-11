Kokoomuksen Noora Fagerström: Yksityishenkilöiden ulosoton korkotasoa on laskettava

Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin mielestä ulosoton korkotasoa yksityishenkilöille on laskettava. Tällä hetkellä korko määräytyy viitekorosta ja ulosoton taulukkomaksuista, joiden päälle lisätään viivästyskorkoa 7 prosenttiyksikköä.

”Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut ja konkursseja on tehty koronaviruksen jälkeen ennätystahdilla. Markkinakorkojen nousu on johtanut tilanteeseen, missä yhä useampi ihminen ei pysty lyhentämään ulosotossa olevaa pääomaa lähes ollenkaan, vaan kuukausittaiset lyhennykset menevät korkojen maksamiseen. Ulosoton korkotason laskeminen helpottaisi ihmisen pääsemistä pois velkaongelmista nykyistä paremmin ja ehkäisisi siten huono-osaisuuden kierteen syntymistä”, Fagerström toteaa.

Fagerström näkee, että ulosoton korkotason laskemisella olisi velkaongelmissa kamppailevien henkilöiden ja perheiden tilanteen helpottamisen lisäksi yrittäjyyden edellytyksiä parantava vaikutus. Moni yrittäjä Suomessa aloittaa yritystoimintansa ottamalla lainaa, jonka vakuudeksi usein annetaan henkilötakaus. Jos yritys epäonnistuu ja menee konkurssiin, seuraa tästä henkilökohtainen velkataakka takaajalle maksettavaksi.

”Epäonnistuminen kuuluu yrittämiseen, eikä konkurssia voi aina välttää. Samalla on syytä huomata, että yrityksen konkurssiin meneminen lainajärjestelyiden takia voi pahimmillaan johtaa yksityishenkilön ulosottoon. On yhteiskunnan etu, että tällaiset ihmiset pääsisivät lyhentämään velkansa kohtuullisessa ajassa. Inhimillisyyden lisäksi se vähentäisi yrittämiseen liittyvää riskiä ja edesauttaisi siten yrittämisen edellytyksiä Suomessa”, Fagerström päättää.