Miltä junat näyttävät tulevaisuudessa? Äänestä suosikkiasi!

Kilpailulautakunta on valinnut yleisöäänestykseen yhteensä 10 kilpailutyötä. Äänestys löytyy täältä ja se avataan yleisölle 29.11. ja on auki 4.12. klo 12 saakka. Äänestyksen perusteella palkitaan yleisön suosikki, mutta lopullisen voittajan päättää kilpailulautakunta. Voittajat julkistetaan 11.12.2023. Voittajan idea toteutetaan yhteen kaukoliikenteen junavaunuun vuoden 2024 alussa. Lisäksi VR suunnittelee käyttävänsä voittajan luomaa visuaalista ilmettä myöhemmin koko kalustossaan.



”Haemme kilpailussa ideaa, joka on aikaa kestävä, tyylikäs sekä tunnistettava ja erottuva, sillä tulevaisuudessa Suomen raiteilla on varmasti myös muidenkin junayhtiöiden väreissä junia. Kilpailu on upea mahdollisuus suunnittelijoille saada oma kädenjälki näkymään vuosiksi miljoonien matkustajien iloksi. Viime vuonna raiteilla matkusti noin 13,2 miljoonaa matkustajaa – haluamme kuulla myös yleisön mielipiteen siitä, miltä junamme näyttävät tulevaisuudessa”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.



VR on tilannut uusia lähi- ja yöjunia, joka saadaan liikenteeseen vuonna 2026. Uuden kaluston myötä on sopiva hetki suunnitella junien ulkoasun yhdenmukaistamista vastaamaan paremmin VR:n brändiä. Kauko- ja lähijunien nykyinen ulkoasu on palvellut pitkään, jo vuodesta 2010 saakka. Vuonna 2019 uudistetun brändin mukaisesti toteutettu ilme on jo nähtävissä esimerkiksi vr.fi:ssä ja VR Matkalla -sovelluksessa sekä yhtiön verkkosivuilla.



Junien ulkoasukilpailu, joka päättyi 20.11.2013 oli suunnattu muotoilualan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kilpailun voittajan päättää kilpailulautakunta, johon kuuluvat mm. VR:n toimitusjohtaja, brändin ja muotoilun asiantuntijoita , konduktööri sekä Ornamon nimeämiä muotoilualan edustajia. Kilpailun palkintosumma on 30 000 euroa.