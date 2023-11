Asiantuntija varoittaa: Yritysten tieto- ja kyberturvan aukot uhkaavat Suomen kokonaisturvallisuutta – ”nyt on viimeinen hetki herätä”

Netox tarjoaa uniikin yhdistelmän skaalautuvia IT- ja kyberturvapalveluita, jotka tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vuonna 2004 perustetulla Netoxilla on valtakunnallisesti toimipisteet kolmella eri paikkakunnalla: Oulussa, Helsingissä ja Tampereella. Vahvasti kasvaneen Netoxin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 23 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 130 IT- ja kyberturvaosaajaa.