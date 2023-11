QMG:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Tiina Koppinen – kapulanvaihto Kimmo Liukkosen kanssa maaliskuun alussa

QMG:n toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen on omasta pyynnöstään siirtymässä sivuun tehtävästään. Uutena toimitusjohtajana maaliskuun alussa aloittava Tiina Koppinen toimii tällä hetkellä Skanskalla toimialajohtajana ja vastaa Skanska Oy:n Itä- ja Pohjois-Suomen alueyksiköistä, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiaprosessista sekä hankekehityksestä.

16 vuoden uraan Skanskalla on kuulunut monipuolisia tehtäviä liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä muun muassa projektinjohtoon ja tietomallinnukseen. Tiina Koppinen on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri ja MBA.

– Siirto QMG:lle talotekniikkaprojektien ja -palveluiden pariin on todella innostavaa. Olen seurannut talotekniikka-alaa tarkkaan, koska se on keskeinen kumppani rakentajille. Tehtävämme on tukea asiakkaitamme, jotta he saavuttavat ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteensa. Modernit ja älykkäät rakennukset toimivat talotekniikalla, ja korjattavat vanhemmat rakennukset tarvitsevat talotekniikkaa uusiutuakseen. QMG on noussut johtavien talotekniikkayhtiöiden joukkoon ja sen vahva paikallisuus on ainutlaatuista. Liittyminen Nimlas Groupiin teki siitä pohjoismaisen toimijan, Tiina Koppinen kertoo.

Kimmo Liukkonen jatkaa QMG:n neuvonantajana

Kimmo Liukkonen pitää puolen vuoden sapattivapaan, kun on luovuttanut tehtävänsä Tiina Koppiselle. Sen jälkeen Kimmo jatkaa työskentelyä hallitusammattilaisena sekä QMG:n hallituksen neuvonantajana muun muassa yrityskauppojen valmistelussa. Hän sanoo QMG:n tarinan olevan nyt hyvässä vaiheessa. Yhdeksän vuoden rupeamaan on hänen kohdallaan mahtunut paljon kiinnostavia hetkiä.

– Tehtäväni oli kasvattaa yritystä nopeasti kohti omistajanvaihdosta. Liikevaihdolla mitattuna olemme kasvaneet 60 miljoonasta 250 miljoonaan euroon. Olemme tehneet yli 50 yritys- ja liiketoimintakauppaa. Adelis tuli pääomistajaksi vuonna 2017 ja KLAR Partners vuonna 2021. Nämä muutokset veivät meitä pitkin askelin kohti alamme terävintä kärkeä. Tänä aikana noin 240 suomalaisesta on tullut Nimlaksen henkilöstöomistajia, Kimmo Liukkonen summaa.

Kasvua jatketaan strategian mukaisesti

– Olen erittäin iloinen, että Tiina tulee mukaan Nimlakseen ja QMG:hen, ja seuraa Kimmoa nyt, kun hän on päättänyt jättää QMG:n toimitusjohtajan tehtävät. Tiina on erittäin arvostettu ja taitava johtaja, jolla on vahva kokemus. Hänen avoin lähestymistapansa ja hyvät kommunikointitaitonsa yhdistettynä analyyttisyyteen muodostavat hyvän pohjan QMG:n johtamiselle tulevina vuosina, sanoo Nimlas Groupin toimitusjohtaja Mikael Matts.

– Haluan myös tähdentää QMG:n saavutuksia, joissa Kimmon panos on ollut ratkaiseva. On ollut suuri ilo työskennellä hänen kanssaan. Hänellä on erinomainen tietämys talotekniikka-alasta – pienistä yksityiskohdista suuriin visioihin – ja uskomattomat verkostot. Tärkeimpänä pidän kuitenkin sitä, miten Kimmo johtaa organisaatiota suurella sydämellä sekä positiivisella ja ystävällisellä asenteella. On ollut todella ilo seurata Kimmon työskentelyä Nimlaksen johtoryhmässä ja hänen vuorovaikutustaan aluejohtajien ja paikallisten toimitusjohtajien kanssa. Kiitos Kimmo, ja onnea urasi seuraavaan vaiheeseen, Mikael päättää.