Vegehitti myyntiin Lidleihin kautta maan: kotimainen porkkala on helppo vaihtoehto kalalle

Lidlin teettämän tutkimuksen* mukaan 20 prosenttia suomalaisista aikoo lisätä tänä vuonna kasvisruokia taloutensa joulupöytään. Erilaiset vegevaihtoehdot kiinnostavat, mutta samanaikaisesti kala on olennainen osa suomalaisten joulupöytää.

Tähän joulusesonkiin Lidl tuo ensimmäistä kertaa myyntiin tuoretta porkkalaa. Porkkanoista valmistettu porkkala imitoi ulkonäöltään ja maultaan kylmäsavulohta. Käyttövalmista, tuoretta kylmähyllystä myytävää porkkalaa ei ole ollut laajasti suomalaisten saatavilla ruokakaupoista. Nyt porkkalaa tulee myyntiin Lidleihin Hangosta Sodankylään.

– Suomalaiset arvostavat perinteisiä joulusyömisiä, mutta myös uusia tuotteita halutaan testata. Erityisesti vegevaihtoehtoja on toivottu. Monet ovat valmistaneet porkkalaa itse, mutta sen tekeminen vie aikaa. Porkkalaa ei ole oikein ollut saatavilla valmiina tuoreena tuotteena. Nykyajan kuluttaja arvostaa ruokatuotteissa helppoutta ja nopeutta, etenkin joulun kiireessä. Tunnistammekin tässä käyttövalmiissa vegetuotteessa markkinaraon, kertoo Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst.

Lidlissä porkkalan reseptiä on kehitetty yhdessä valmistajan kanssa koko syksy. Tuotteesta on ollut eri versioita, ja lopullinen hyllyihin päätyvä tuote on pitkän kehitystyön tulos.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tähän reseptiin. On hämmästyttävää, miten porkkanasta saadaan tehtyä kylmäsavulohen makuinen ja näköinen tuote. Tämä on mainio lisä suomalaisten joulupöytiin. Tuote sopii mainiosti myös kala-allergikoille. Porkkala sopii nautittavaksi kylmäsavulohen tapaan – erityisen hyvin se sopii esimerkiksi saaristolaisleivän, tuorejuuston ja tillin kanssa nautittuna, Herbst vinkkaa.

Kotimaisella vegetuotteella on potentiaalia



Lidlessä myytävä porkkala on valmistettu Suomessa suomalaisista porkkanoista ja sillä on Hyvää Suomesta -merkki. Tuote on vegaaninen ja gluteeniton. Tuote myydään 200 gramman pakkauksessa ja sen hinta on 2,49 euroa. Porkkala myydään Lidlin Deluxe-tuotemerkin alla. Deluxe tunnetaan hyvän hinta-laatu-suhteen premium-tuotteistaan.

– Testaamme tämän tuotteen suosiota, ja toivottavasti asiakkaamme ihastuvat tuotteeseen niin kuin mekin! Jos porkkalalle löytyy kysyntää, tuomme sitä mielellämme myyntiin myös tuleviin sesonkeihin. Näkisin, että tällaisella terveellisellä, nopealla vegaanituotteella on myös vientipotentiaalia, kun erilaisten kasvisruokien lisääminen ruokavalioon on globaali trendi, Herbst pohtii.

Porkkalaa tulee myyntiin kahdessa erässä: itsenäisyyspäivän juhlintaan 4.12. sekä jouluviikolla 21.12. Porkkalaa on saatavilla Lidleistä ympäri maan. Tuote löytyy myymälässä tuorekalojen yhteydestä.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikoilla 45–46. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos