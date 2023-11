Työvoimabarometri syksyllä 2023: Pohjois-Savossa osaavasta työvoimasta pulaa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla

Tuoreen työvoimabarometrin mukaan Pohjois-Savossa on pulaa erityisesti sote-alan osaajista. Lähihoitajista on suuri työvoimapula, vaikka samaan aikaan lähihoitajia on työttöminä työnhakijoina. Ensi vuonna teknologiateollisuuden ammattien kysyntä kasvaa edellyttäen, että yritysten tilauskannat, liikevaihto ja vienti lähtevät kasvuun. Arvion mukaan pulaa tulee olemaan myös puhtaanapitotyöntekijöistä, majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut toimialan työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Tiedot käyvät ilmi 29.11.2023 ensimmäistä kertaa julkaistusta Pohjois-Savon työvoimabarometrista.