KUTSU medialle: Freestyle rapin parhaat battlaavat Red Bull Sana Sanasta -mestaruudesta 2.12.

Red Bull Sana Sanasta on saanut alkunsa Etelä-Amerikassa lähes 20 vuotta sitten, mistä se on levinnyt ympäri maailmaa. Maailmalla arvostettu kilpailu on houkutellut kymmeniä tuhansia hakijoita ja se on toiminut merkkipaaluna satojen lahjakkaiden räppäreiden musiikkiuralla.

Freestyle rapin Suomen mestari ja moninkertainen Emma-voittaja Gettomasan julkaisi avoimen Tiktok-haasteen, johon sai vastata omalla riimillä. Julkiseen haasteeseen osallistuneiden joukosta valittiin luovuuden, taituruuden ja teknisen suorituksen perusteella 15 parasta ottamaan toisistaan mittaa Suomen ensimmäiseen Red Bull Sana Sanasta -kilpailuun.

Kilpailuun päässeet MC:t ovat: Hazard, Lurkki, Neljä2, Rakki, Tuuliviiri, Kos, Pure, Ironine, Anselmi, E.R.E, Tumma Ruusu, Likidi, Kalkkis, $cartier ja Armas.

He kohtaavat toisensa battleissa ja pääsevät esittelemään taitojaan live-yleisön edessä 2. joulukuuta Helsingin Kaapelitehtaalle. Rytmeistä vastaa DJ Xmies. Kilpailijat saavat lavalle erilaisia aihealueita, joiden ympärille heidän on luotava riimit spontaanisti. Tuomaristo, eli Gettomasa, Solonen ja Etta, valitsevat riimittelijät kaksintaisteluista jatkoon aina kunnes jäljellä on kaksi parasta MC:tä mittelöimässä Suomen ensimmäisestä Red Bull Sana Sanasta –mestaruudesta.

Reb Bull Sana Sanasta –tapahtuma 2.12. Helsingin Kaapelitehtaalla alkaen klo 19. Liput 25 euroa. Tilaisuuden juontaa Juuso "Köpi" Kallio. Kilpailun jälkeen nähdään esiintymässä myös Are, Kriso ja RÖGE.

KUTSU MEDIALLE

Tervetuloa seuraamaan paikan päälle räpin vaativinta kuningaslajia 2.12. Helsingin Kaapelitehtaalle klo 19 alkaen. Medialla on mahdollisuus haastatella sekä tuomareita että kilpailijoita. Ilmoittautumiset: sini.sorainen@wolfcom.fi

Red Bull Sana Sanasta finalistit https://www.redbull.com/fi-fi/events/sana-sanasta/sana-sanasta-kilpailijat