Apollomatkat vie nyt myös lumilomille

Xtravel on vienyt Ruotsalaisia lumilomille jo vuodesta 2004. Yrityksellä on vankka osaaminen lumilomista, ja valikoimasta löytyy upeita matkoja ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Apollomatkat laajentaa tarjontaa nyt myös Xtravelin nimikkomatkoille - opastetuille laskettelumatkoille Japaniin ja Kanadaan.

"Olemme Kreikan ja Välimeren alueen asiantuntijoita, mutta haluamme kuitenkin olla entistä monipuolisempi matkanjärjestäjä. Sen vuoksi onkin mahtavaa, että jatkossa voimme tarjota laadukkaita laskettelumatkoja yhdessä Xtravelin kanssa, joka on ehdottomasti alansa asiantuntija’’, sanoo Apollomatkojen PR-vastaava Satu Kontulainen.

Lumilomia puuterihangilla

Xtravelin opastetuilla laskettelulomilla matkustat pienissä ryhmissä maailman parhaina pidettyihin laskettelukohteisiin. Voit lähteä esimerkiksi 9 päivän seikkailulle Japanin Japowiin ja Hokkaidoon, jotka tunnetaan loputtomista lumimääristä, upeista off-pisterinteistään ja eksoottisesta kulttuuristaan. Matkalla majoitutaan Hanazossa sijaitsevassa Freedom Inn Lodgessa, josta tehdään päiväretkiä lähialueiden, kuten Rusutsun, Kiroron ja Moiwan laskettelukeskuksiin.

Opastettuja laskettelumatkoja on tarjolla myös Kanadan British Columbiaan, joka on tunnettu monipuolisesta maastostaan. Kanada Roadtrip on yksi Xtravelin suosituimmista matkoista, sillä upeiden maisemien lisäksi matkalla päästään nauttimaan maan parhaista laskettelukeskuksista.

Xtravel hoitaa kaikki käytännön asiat, eli kuljetukset, majoituksen, hissiliput sekä oppaat, ja sinä saat keskittyä oleelliseen - eli nauttimaan laadukkaasta laskettelulomasta ihanissa lumimaisemissa!

Apollomatkojen valikoimasta löytyy alkuvuodesta 2024 yhteensä neljä opastettua laskettelumatkaa Japaniin ja neljä matkaa Kanadaan. Matkoihin sisältyy paluulennot, kuljetukset, hotellit, aamiaiset, hissiliput ja opas.

Lue lisää Apollomatkojen ja Xtravelin lumilomista: https://www.apollomatkat.fi/lomavalikoima/aktiivilomat/lumilomat