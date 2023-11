SDP:n Eveliina Heinäluoma: SDP esittää rakennusalan elvytyspakettia

Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen kannettava vastuunsa ilmastotoimissa 28.11.2023 14:58:04 EET | Tiedote

Hallituksen on kannettava vastuunsa ja sitouduttava Suomen ilmastotavoitteisiin. Ilmastokriisi on eräs aikakautemme suurista turvallisuusuhista, joten meidän on välttämätön uudistaa talouttamme kestävään ja ilmastoystävälliseen suuntaan. Samalla se myös tarjoaa Suomelle merkittävän taloudellisen mahdollisuuden, sanovat talousvaliokunnan SDP:n kansanedustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Helena Marttila ja Juha Viitala.