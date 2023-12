Anu Kaajan Rusetti Runeberg-ehdokas

Anu Kaajan romaani Rusetti on Runeberg-ehdokas. Raati perustelee valintaa seuraavasti:

"Kaajan karnevalistinen romaani tarjoaa hullaannuttavan ja inspiroivan lukukokemuksen. Vai onko se edes romaani? Voisimmeko sittenkin puhua kerrostuneesta, moniulotteisesta ja silti rusettiin solmitusta runsaudensarvesta? Rusetti on taitava kudelma estetiikkaa, historiaa, yksilöä ja kokemusta. Kaikessa tiedostavuudessaan ja itsetietoisuudessaan hauska ja itseironinen. Nuori ja pinnallinen — ja samalla ajattoman älykäs. Tätä on rohkeus nähdä, ymmärtää, kirjoittaa ja jakaa!"

Anu Kaaja (s. 1984) on palkittu kirjailija. Hänen uransa aloitti surrealistinen novellikokoelma Muodonmuuttoilmoitus (Teos, 2015), joka sai kriitikoilta ylistävän vastaanoton, nousi Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi ja voitti Jarkko Laine -palkinnon.

Metatasoilla liikkuva rokokooromaani Leda (Teos, 2017) oli Toisinkois-voittaja ja Runeberg-ehdokas. Provosoiva kollaasiromaani Katie-Kate (Teos, 2020) tutki median naiskuvia ja voitti Kalevi Jäntin palkinnon. Vuonna 2022 ilmestyi Lee Lahikaisen kuvittama Florian ja Griselda (S&S), Kaajan ensimmäinen lastenkirja. Vapaa-ajallaan Anu Kaaja harrastaa nykytanssia, taidehistoriaa ja kahviloissa notkumista.

Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Se on jaettu tähän mennessä 37 kertaa ja voittajateoksiksi on noussut romaanien lisäksi novelli- ja runokokoelmia.

Runeberg-palkinto on perustettu vuonna 1986. Palkintosumma on 20 000 euroa, jonka maksavat yhdessä sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki. Palkinnon jakavat sanomalehti Uusimaa, Porvoon kaupunki, Suomen kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands svenska författareförening.