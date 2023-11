Piknik Omenapuun alla ja Taste of Archipelago Naantalista Suomen paras ruokamatkailutuote 2023

Tammiston Kuulaksen Piknik omenapuun alla on erinomainen, kekseliäs kokonaisuus. Tuote on rakennettu omalähtöisesti ja yksityiskohdat on hiottu viimeisen päälle. Korin sisältö on mietitty makumaailman ja paikallisuuden lisäksi ruokahävikin kannalta: ruoka oli oivaltavaa. Tuote on autenttinen, tarina ja ylpeys näkyy, kuuluu ja tuntuu – vanhan talon henki omenapuineen on upeasti valjastettu tärkeäksi osaksi tuotetta.

– Tosi ihana tunnelma, tässä on elämänmakuinen ruokamatkailutuote. Tuote on myös senhintainen, johon monella on mahdollisuus, arviointiraadin jäsen Kristiina Adamsson tiivistää.

Kilpailun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota asiakaslähtöisyyteen, elämyksellisyyteen sisältäen paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämisen, vastuullisuuteen, liiketoiminnallisuuteen, verkostoihin ja yhteistyökumppaneihin, digitaalisuuteen ja monipuolisuuteen myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisessä sekä ruokamatkailutuotteeseen kokonaisuutena.

Arviointiraatiin kuului edustajat mm. maa- ja metsätalousministeriöstä, Visit Finlandista, MTK:sta ja Haaga-Heliasta. Toisen palkinnon voitti Michelin-palkittu Ravintola Vår ja kolmannen Glowing Ember Experience’n Kotaillallinen.

Tammiston tilan päärakennuksen ikä on yli 100 vuotta ja se on nykyisen yrittäjän Anu Vaissi-Harismaan lapsuudenkoti. Tila on tarjonnut majoitusta 1990-luvulta lähtien. Tammiston Kuulas syntyi vuonna 2022 keskelle koronaa ja se ammentaa ideoita ja tarinoita tilan historiasta. Ravintola sai suuren suosion jo ensimmäisenä kesänä ja se palkittiin Visit Naantalin ja Naantalin kaupungin myöntämällä Master-palkinnolla.

Olen erittäin iloinen ja otettu tästä valinnasta, joka kannustaa kehittämään Ravintola Kuulasta entistäkin houkuttelevampaan suuntaan, iloitsee yrittäjä Anu Vaissi-Harismaa.

Herrankukkaro

Marraskuun alussa Naantalin Rymättylässä sijaitseva Herrankukkaro palkittiin Suomen matkailualan liiton eli SMAL:n Finnish Travel Galassa vuoden 2023 parhaana majoitusliikkeenä. Palkintokategorioiden voittajat määräytyivät NPS-suosittelumittarin (Net promoter score) perusteella, joka pohjautuu suuren yleisön ja matkailuammattilaisten antamiin vastauksiin.

Asuttavat linnunpöntöt, vanhan kalastajatilan tunnelma ja kaunis saaristolaisluonto tekevät Naantalin Herrankukkarosta sellaisen kuin se on – toisenlaisen. Omintakeinen Herrankukkaro on tuttu paikka isolle määrälle suomalaisia. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa toimi yli 38.000 matkailualan yritystä ja kilpailussa oli mukana korkeatasoisia kohteita ympäri Suomen. Finaaliin valikoitui Järvisuomen, Kolin ja muiden tunnettujen alueiden kohteita, joista voiton nappasi Naantalin Herrankukkaro.

Herrankukkaro on saanut useita palkintoja vuosien mittaan, mm. merkittävä ruokamatkailuteko 2019, vuoden kotimaan matkailuyritys ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -sertifikaatin se sai ensimmäisenä alueellamme.

Luonkos

Kolmas Naantaliin on syksyn aikana tullut tunnustus, Suomen luontoyrittäjyysverkosto myönsi vuoden 2023 luontoyritys -tunnustuksen Naantalissa toimivalle Luonkosille tunnustuksena kehittyvästä, luonnontuotteiden mahdollisuuksia esille tuovasta yrittäjyydestä.

Luonkos syntyi halusta luoda parempia tuotteita sekä iholle että luonnolle. Herkistyminen kemikaaleille ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen ajoivat kolme innovatiivista naista kehittämään vastuullisia ja ekologisia tuotteita. Luonkosin nimi tulee sanasta luonnonkosmetiikka sekä paikallisesta ilmaisusta luonkos jotain ihanaa.

Kaikki Luonkos tuotteet valmistetaan käsityönä ja tarkkaan valikoiduista raaka-aineista Naantalissa. Yritys käyttää vihreää energiaa ja hiilijalanjälki minimoidaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Vedenkäyttö tuotannossa on vähäistä eikä se tuota ympäristölle haitallista jätettä. Luonkos -tuotteet eivät sisällä säilöntäaineita, palmuöljyä, mikromuoveja tai vettä. Periaatteisiin kuuluu ehdoton ei eläinkokeille ja yrityksen pakkaukset ovat kierrätettäviä ja muovittomia.

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoiden yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä muun muassa tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys korostaa alan toimintaedellytyksiä kehittävässä toiminnassaan asiakaslähtöistä, ammattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä.

Naantaliin tulleet palkinnot ja tunnustukset kertovat pitkäjänteisestä ja edelläkävijämäisestä työstä, jota yrittäjät tekevät. Naantali tunnetaan yhtenä Suomen suosituimpana matkailukohteena ja kaupungin yrittäjä- ja matkailumyönteisyys tukee kehittämistyötä, jota ilman kaupungin ja samalla koko alueen imago kiinnostavana matkailu- ja ruokamatkakohteena ei kehittyisi, kehuu Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

