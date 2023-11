Metsästäjäliitto: Kattava remontti suurpetojen lainsäädäntöön ja hallinnointiin

Nykyinen valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista on puutteellinen kannanhoidollisten poikkeuslupien edellytysten arvioinnin osalta. Puute olisi korjattavissa säätämällä Ruotsin mallin mukainen suurpetoasetus. Siinä olisi yhtenä asiana esimerkiksi paikallisuuden huomiointi. Riistaneuvostot ja muut paikallisyhteisöt olisivat keskeisiä lausunnon antajia arvioitaessa paikallisalueen sosioekonomisesti kestäviä suurpetomääriä ja suotuisan suojelun tason saavuttamista tai ylläpitämistä.

Paikalliset sosiaaliset ja taloudelliset näkemykset sekä suurpetojen paikallinen määrä arvioitaisiin suurpetoalueittain, joita Ruotsissa on neljä. Ruotsissa arvioinnin tekee erikseen nimetty yhteistoimintaneuvosto. Malli olisi tarpeen ottaa käyttöön myös Suomessa, jotta suurpetojen suojelun rinnalla pystyttäisiin huomioimaan paikallisten ihmisten tarpeet lain ja oikeuden näkökulmasta pitävällä tavalla luontodirektiivin kirjausten mukaisesti.

Valtioneuvoston olisi edelleen mahdollista antaa eduskunnalle riistantutkimukseen perustuva suurpetoihin liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet huomioiva selonteko Suomen suurpetopolitiikasta.

Kansainvälisen lakitoimiston lausunto osoittaa mahdollisuudet lain kehittämiseen

Luontodirektiivi ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöt mahdollistavat suurpetoja koskevan lainsäädännön kehittämisen Suomessa, osoittaa Metsästäjäliiton kansainväliseltä Stibbe-lakitoimistolta tilaama selvitys. EU-jäsenvaltio voi suurpetojen suojelua koskevaa luontodirektiiviä toteuttavassa lainsäädännössään sisällyttää lakiin direktiivissäkin mainittuja sosioekonomisia ja paikallisuutta koskevia lisäyksiä. Näin on tehty myös Ruotsin metsästysasetuksessa, jonka mukaan Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto saa sisällyttää poikkeuslupiin ehtoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ​​tiheiden suurpetopopulaatioiden esiintymisen aiheuttamien haittojen kannalta.

Raportti osoittaa edelleen, että suurpetojen suojelusta voi poiketa ja kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupia voidaan tietyin edellytyksin myöntää, vaikka kyseessä olevan lajin suojelun taso olisi epäsuotuisa. Suomessa on myös keskusteltu mahdollisista EU:n uhkasakoista, mutta raportin mukaan sellaista riskiä ei käytännössä ole.

Lakiasiaintoimisto Stibbe on johtava, riippumaton ja kansainvälinen asianajotoimisto, jolla on toimistot Brysselissä, Lontoossa, Amsterdamissa ja Luxemburgissa. Yritys on tarjonnut korkealaatuista oikeudellista neuvontaa asiakkaille monilla käytännön aloilla. Yritys on mm. avustanut jäsenvaltioiden hallituksia EU:n luonnonsuojelulainsäädännön tulkinnassa.