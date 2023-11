Tässä IBU-cupin suomalaisurheilijat – ”Tulevaisuuden tähtiä on ihan varmasti viivalla”, sanoo valmentaja

Suomen IBU-cup-joukkueen vastuuvalmentaja Ilkka Jarva sanoo, että kauden avauskilpailussa Kontiolahdella nähdään kahdella tavalla virittyneitä urheilijoita.

Aiemmin IBU-cupia kiertäneillä on tavoitteena menestyä ja saada paikka maailmancup-kiertueelle. Daria Virolaisella on taskussaan jopa IBU-cupin kokonaiskilpailun voitto kaudelta 2016-17.

”Sitten on junnuja, joille IBU-cupiin ja kotiyleisön eteen pääseminen on tärkeätä. Saadaan muun muassa Jimi Klemettinen youth-urheilijana kokeilemaan kansainvälistä vauhtia”, Jarva sanoo.

Tulevaisuuden suuret nimet viivalla

Jarva on mielissään kotikisojen tuomasta mahdollisuudesta kasvattaa joukkueen kokoa. Suomea edustaa seitsemän naisen ja kuuden miehen joukkue.

Yleisölle IBU-cup on mahdollisuus nähdä, millaisia tulevaisuuden nimekkäimmät ampumahiihtäjät olivatkaan nuorina urheilijoina.

”Muilla, isoilla mailla on sama homma. Tulevaisuuden tähtiä on ihan varmasti tuolla viivalla.”

- - -

INFO: Suomalaisurheilijat IBU-cupissa Kontiolahdella 30.11.-3.12.2023

Naiset

Frida Achrén

Vörå IFN 20-vuotias Frida Achrén on kilpaillut toistaiseksi kansallisella tasolla. Nuorten maajoukkueeseen kuuluva Achrén valmistui ylioppilaaksi viime keväänä. Vapaa-ajalla Achrén pitää yhteyttä kavereiden kanssa, ottaa rennosti ja esimerkiksi neuloo tai katsoo televisiosarjoja.

Emilia Irvankoski

Ounasvaaran Hiihtoseuraa edustavan 21-vuotiaan Irvankosken ampumahiihtoura alkoi 12-vuotiaana. Hän on kiertänyt kansainvälisiä kilpailuja muutaman vuoden. Paras sijoitus IBU-cupissa on viime talvelta Ruotsin Idre Fjällistä, jossa hän oli takaa-ajossa sijalla 31. Nuorten EM-kilpailuissa paras sijoitus on Latvian Madonasta talvelta 2023 (sija 22). Tennistä ja käsitöitä harrastava Irvankoski opiskelee urheilun ehdoilla luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa.



Sofia Joronen

Seinäjoen Hiihtoseuran 25-vuotias Joronen aloitti ampumahiihdon 10-vuotiaana. Hän on kilpaillut nuorten EM- ja MM-kisoissa, IBU-cupissa ja Universiadeissa. IBU-cupissa paras tulos on sija 36 supersprintistä. Vuoden 2023 Universiadeissa paras sijoitus oli pikamatkan 12. sija. Joronen opiskelee matematiikkaa tiedelinjalla Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Harrastuksia ovat neulominen ja leipominen.



Heidi Kuuttinen

Närpes Kraft Skidföreningenin 25-vuotias Kuuttinen aloitti ampumahiihdon kymmenen vuotta sitten. Myös juoksussa, hiihdossa ja suunnistuksessa kilpaillut Kuuttinen on edustanut Suomea ampumahiihdossa maailmancupissa, IBU-cupissa, EM-kisoissa, nuorten EM- ja MM -kisoissa sekä ja IBU Junior Cupissa. IBU-cupissa paras sijoitus henkilökohtaisilla matkoilla on 28. sija ja nuorten MM-kisojen 11. sija. Kuuttinen opiskelee liikuntatieteitä Östersundin yliopistossa, Ruotsissa. Vapaa-ajalla hän tykkää soittaa harmonikkaa, tehdä Rubikin kuutiota ja sudokuja, neuloa, piirtää, leipoa ja kokkailla ja tehdä omilla käsillään sellaista, mikä vie ajatukset pois urheilusta ja opiskelusta.

Venla Lehtonen

Imatran Urheilijoiden 28-vuotiaan Lehtosen ampumahiihtouran kohokohta tähän asti on ollut Pyeongchangin talviolympialaiset 2018. Samalla kaudella hän kilpaili myös ensimmäisen kerran maailmancupissa. Parhaat sijoitukset maailmancupissa ovat Pokljukan normaalimatkan 36. sija (kausi 2018/19) ja kauden 2022-23 Kontiolahden maailmancupin pikakilpailun 40. sija. Tällä kaudella tähtäimessä on parantaa näitä sijoituksia. Joogaa, leipomista ja helmikorujen tekemistä säännöllisen epäsäännöllisesti harrastava Lehtonen opiskelee kasvatus- ja aikuiskasvatustieteitä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.



Seela Peuralahti

Oulun Hiihtoseuran 22-vuotias Peuralahti on edustanut Suomea kaksissa nuorten MM-kilpailuissa. Kauppatieteitä Oulun yliopistossa opiskeleva ja erityislasten uimakouluja ohjaavan Peuralahden harrastuksena on tyyli ja laittautuminen.

Daria Virolainen

Tuusulan Voima-Veikkojen 34-vuotias Virolainen on kilpaillut aiemmin Venäjän maajoukkueessa vuosina 2010-2018 IBU-cupissa ja maailmancupissa. Hänen parhaat tuloksensa ovat IBU-cupin kokonaiskilpailun voitto kaudella 2016/17, kaksi maailmancupin kakkossijaa vuosina 2014 ja 2015 sekä EM-kisojen voitto vuonna 2017. Vapaa-ajalla hän tykkää viettää aikaa kolmen lapsensa kanssa ja leipoa.

Miehet

Arttu Heikkinen

Puijon Hiihtoseuran 19-vuotias Heikkinen on harrastanut ampumahiihtoa kymmenen vuotta. Heikkisen uran kohokohtia ovat nuorten MM-kulta normaalimatkalta 2022, nuorten MM-pronssi takaa-ajosta 2022, nuorten MM-pronssi takaa-ajosta 2023 sekä IBU-cupin kuudes sija normaalimatkalla Idre Fjällissä 2022. Kuopion klassillisen lukion urheilulukiossa opiskeleva Heikkinen valmistuu ylioppilaaksi ensi keväänä.

Ville-Valtteri Karvinen

Kontiolahden Urheilijoiden 21-vuotias Karvinen on kiertänyt IBU-cupia kahtena edellistalvena. Pääkisat tälläkin kaudella ovat nuorten arvokisat. Kaudella 2022-23 Karvinen oli nuorten EM-kisojen normaalimatkalla sijalla 13. IBU-cupin paras sijoitus on debyyttikisan 21. sija. Ampumahiihdon ulkopuoliset urheilulajit kuuluvat Karvisen vapaa-aikaan. Näitä ovat esimerkiksi golf, tennis ja frisbeegolf.

Jimi Klemettinen

Soisalon Ampumahiihtäjien 18-vuotias Klemettinen on harrastanut ampumahiihtoa tavoitteellsesti muutaman vuoden Niko Aapajärven valmennuksessa. Kontiolahden osakilpailu on Vuokatissa asuvan Klemettisen ensimmäinen IBU-cupin kilpailu. Aiempia kansainvälisiä kisoja Klemettisellä ovat nuorten MM- ja European Youth Olympic Festival -kisat. Paras sijoitus kansainvälisissä kisoissa on ollut talven 2023 pikakilpailun 7. sija EYOF-kisoissa.

Heikki Laitinen

Kontiolahden Urheilijoiden 29-vuotiaan Laitisen parhaita onnistumisia ovat Pekingin olympialaisten 2022 pikakilpailun 54. sija sekä IBU-cupin kolmas sija Itävallan Obertilliachissa maaliskuussa 2021. Taloudesta ja sijoittamisesta kiinnostunut Laitinen on vastikään aloittanut kauppatieteiden opiskeluun (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu) kuuluvan lopputyönsä tekemisen.

Jonni Mukkala

Soisalon Ampumahiihtäjien 22-vuotias Mukkala on osa ampumahiihdon B-maajoukkuetta toista vuotta. Uran toistaiseksi paras tulos on IBU-cupin 8. sija Pokljukan pikakisassa viime kaudella. Mukkala on edustanut Suomea myös maailmacupissa Nove Meston ja Östersundin osakilpailuissa. Kontiolahden Lehmossa asuva Mukkala on ammattiurheilija, joka opiskelee urheilun lomassa metsätaloutta Joensuussa Karelia AMK:ssa.

Joni Mustonen

Kontiolahden Urheilijoiden 29-vuotias Mustosella on IBU-cupista yksi top10-sijoitus ja muutamia maailmancupin osakilpailuja. Metsästystä harrastava Mustonen tekee urheilun ohessa osa-aikatöitä Kontiolahti Outdoorilla.





IBU-cup Kontiolahti 30.11.-3.12.2023

Kisaohjelma:

To 30.11.2023:

11.45 Normaalikilpailu, naiset

15.30 Normaalikilpailu, miehet

La 2.12.2023

12.00 Pikakilpailu, naiset

15.30 Pikakilpailu, miehet

Su 3.12.2023

12.00 Sekaviesti (2 x N + 2 x M)

15.00 Parisekaviesti (N+M)

Kaikki kilpailut ovat katsottavissa Yle Areenassa, selostajana Jari Haapala.