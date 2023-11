Klaukkalaan valmistuu uusia M2-Koteja

Isoseppälä 10 kiinteistö koostuu kahdesta kolmekerroksisesta talosta, joihin tulee yhteensä 48 ARA-vuokra-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 32,5-neliöisestä yksiöstä 80,5-neliöiseen perheasuntoon. Asunnoissa on lattialämmitys ja älykäs kotiautomaatio, jonka näytöltä asukkaan on helppo seurata esimerkiksi veden- ja sähkönkulutustaan ja opetella oikeanlaisia käyttötottumuksia.



Lisäksi kohteeseen tulee sauna, pesula ja kuivaushuone asukkaiden yhteiskäyttöön sekä 48 autopaikkaa, joista osassa on mahdollisuus tehokkaalle sähköauton lataukselle. Myös ulkovälinevarastossa on mahdollisuus pyörien sähkölataukseen.

”Tämä uudiskohde sopii erinomaisesti heille, jotka haluavat asua maaseudun rauhassa, mutta kuitenkin Klaukkalan vireiden palvelujen välittömässä läheisyydessä”, toteaa Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman



Poliisi harjoittelee purettavissa kiinteistöissä



Kiinteistön purkaminen aloitetaan loppuvuoden aikana, mutta sitä ennen kiinteistö on poliisin käytössä. "Tyhjässä kiinteistössä poliisi pääsee harjoittelemaan voimankäyttöä paremmin todellisuutta kuvaavassa ympäristössä", kertoo ylikonstaapeli Arttu Kallio Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta

Tyhjien tilojen hyödyntämisellä virkavallan harjoituskäytössä toivomme taloon kohdistuneen ilkivallan loppuvan.



Uudet kiinteistöt valmistuvat kahdeksassa kuukaudessa

Uusien kiinteistöjen rakentamisprosessi on poikkeuksellisen tehokas. Urakoitsijana toimivan COfLOW:n kehittämän ASSIÓ-asuntoallianssimallin ja sen mukaisen virtaavan betonirakentamisen konseptin mukaisesti uusi kiinteistö valmistuu jopa alle kahdeksassa kuukaudessa.



”Klaukkalaan valmistuva kiinteistö on yhteistyömme kolmas kohde. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Y-Säätiö on ottanut uuden rakennustekniikan ensimmäisten joukossa käyttöön”, kertoo COfLOW-yhtiön perustajaosakas Jari Lehtinen.

Virtaava betonirakentaminen on uudenlainen rakennustekniikka, joka mahdollistaa rakennusprosessin läpimenoajan nopeutumisen merkittävästi. Prosessi nopeutuu suunnittelun aloituksesta kohteen käyttöönottoon jopa reilusti yli kolmanneksella tavanomaiseen verrattuna.



Vastaavanlainen rakennusmenetelmä on ollut käytössä vuonna 2021 valmistuneessa Y-Säätiön M2-Kotien uudiskohteessa Tuusulan Hyrylässä ja vuonna 2023 valmistuneessa taitelijatalossa Järvenpäässä.

Energiatehokasta asumista

Klaukkalan Isoseppälän kiinteistöt ovat valmistuessaan kirkkaasti A-energialuokassa, joka on tavoitteena kaikissa Y-Säätiö-konsernin uudiskohteissa. Valmistuvassa kiinteistössä on muun muassa lämmön lähteenä maalämpö, lisäksi katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja, jotka tuottavat kiinteistölle sähköä.

Isoseppälän rakennustyöt alkavat kevättalvesta 2024. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihin arviolta loppuvuodesta 2024.



Y-Säätiö

Rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, pekka.kampman@ysaatio.fi, p. 020 7020 211

COfLOW

Perustajaosakas Jari Lehtinen, jari@coflow.fi, p. 040 0430 555