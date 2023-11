Terveysaseman chat palvelee nyt Tampereellakin

Chat on kätevä tapa ottaa yhteyttä terveysasemalle ja hoitaa asioita. Terveysaseman chatissa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeesi, antaa ohjeita ja tarvittaessa ohjaa sinut jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Chat voidaan muuttaa tarvittaessa videoyhteydeksi, jos asiakkaalla on käytettävissään laite, jossa on kamera ja mikrofoni. Videoyhteys helpottaa esimerkiksi iho-oireiden arviointia.

Chatissa voit hoitaa terveysasioitasi sairaanhoitajan kanssa yksilöidysti vahvasti tunnistautuneena pankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen avulla.

Chatin suosio on kasvanut syksyn aikana uusien alueiden tultua mukaan ja ihmisten löydettyä palvelun. Lokakuussa chatin kautta otettiin yhteyttä terveysasemalle vajaa 2000 kertaa, marraskuussa asiointien määrä on jo yli 3000. Erityisesti Sastamalassa, Punkalaitumella ja Nokialla chatia käytetään paljon.

Terveysaseman chat on avoinna samalla tavoin kuin terveysasemien puhelinpalvelutkin eli maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä kello 8–15. Poikkeus on Sastamalan ja Punkalaitumen chat, joka palvelee joka päivä kello 8–19.

Chattiin pääset Pirkanmaan hyvinvointialueen pirha.fi-sivujen alalaidassa olevasta pinkistä puhekuplaikonista.

Pirha-chatissa chattibotti Pirbotti on apuna ympäri vuorokauden. Pirbotti osaa vastata moneen asiaan tai ohjata eteenpäin. Pirbotti ohjaa myös Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Parkanon ja Kihniön asukkaat Mäntänvuoren Terveyden ja Kolmostien Terveyden digiterveysasemille, joiden chat-palveluita he voivat käyttää.

Reseptit saat uusittua Omakanta-verkkopalvelussa osoitteessa omakanta.fi.