Aterioiden sisältöä yhtenäistetään Pirkanmaalla ikääntyneiden asumispalveluissa

Uudistuksen päämääränä on tarjota asumispalveluiden asukkaille yhdenvertaiset ateriapalvelut: koska ateriamaksu on kaikille sama, myös sisältöjen pitää olla yhdenmukaisia. Tähän saakka ateriamalleissa on ollut jonkin verran vaihtelua eri puolilla Pirkanmaata.

Merkittävin muutos on, että jatkossa kaikissa ikääntyneiden asumispalveluissa tarjotaan lounaan yhteydessä tuoresalaattia lämpimien kasvisten lisäksi. Tuoresalaattia on monissa paikoissa kaivattu.

Lounaan kanssa tarjottu jälkiruoka poistuu ruokalistalta niissä yksiköissä, joissa sitä on aiemmin ollut. Jälkiruoka kuuluu vastedeskin päivittäiseen ateriamalliin: sitä tarjoillaan päivällisellä, ja sitä on myös tilattavissa erikseen.

Muutos koskee osaa asumisyksiköistä

Lounaan sisällön muutos koskee vain osaa pirkanmaalaisista yksiköistä, sillä osassa on tähänkin asti tarjottu lounaalla salaattia jälkiruoan sijasta. Uudistus on herättänyt paikka paikoin keskustelua, mutta kokemusten perusteella salaatti on asukkaille mieluinen vaihtoehto.

- Salaattia on aiemminkin voinut tilata lisätuotteena niissä paikoissa, joissa se ei kuulu valmiiseen ateriasuunnitelmaan. Sitä on tilattu paljon, sanoo asumisen palveluiden vs. palvelujohtaja Tanja Karvonen.

Makeaa tarjolla riittämiin

- Kierrän laatukierroksilla pitkin Pirkanmaata, ja olen saanut vahvaa palautetta salaatin puolesta. Jälkiruokaa ja makeita herkkuja tarjotaan asumispalveluissa muutenkin paljon, kertoo ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelupäällikkö Paula Juvonen.

Asumisyksiköissä on päivittäin tarjolla esimerkiksi pullaa, ja yksiköt voivat asukkaidensa toiveiden mukaisesti tilata esimerkiksi rahkaa, jukurttia ja kiisseliä. Herkuttelu on sallittua, eikä sitä varsinkaan elämän ehtoopuolella ole tarpeen erityisesti rajoittaa.

Toiveita ja tarpeita kuunnellaan

Ruokapalveluiden suunnittelussa lähtökohtana on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja ikääntyneiden tarpeiden mukainen ateriakokonaisuus. Salaatinkastikkeella täydennetty tuoresalaatti sisältää pehmeitä rasvoja, kuituja ja muita suojaravintoaineita. Jälkiruokien, kuten marjakiisselin, energia puolestaan tulee lähinnä vain sokerista.

Mikäli huonosti syövälle asukkaalle maistuu makea, kiisseliä parempia vaihtoehtoja ovat proteiinipitoiset jogurtit, rahkat ja täydennysravintovalmisteet. Aamupalalla, päiväkahvilla ja iltapalan tarjoiluilla on suuri merkitys yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ruokapalveluilla on suositusruokalistat, joissa on huomioitu ravitsemuksellinen tasapaino. Niitä ei ole pakko noudattaa orjallisesti, ja yksiköt voivat tilata vaihtoehtoisia tuotteita, jos asukas toivoo niin. Pureskelu- tai nielemisvaikeuksista kärsiville asukkaille ruoat tilataan rakennemuunneltuna. Ateriat on mahdollista saada esimerkiksi hienompana tai soseutettuna.