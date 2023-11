Antti Järven Minne katosi Antti Järvi? saa tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon

Linda Liukkaan mukaan Järven teos on ajankohtainen tavalla, jota kukaan meidän sukupolvessamme tuskin olisi toivonut.

”Teos rakentaa tarinaa arkistosta, kirjeenvaihdosta ja tietokannoista käsin, mutta ei keksi. Se on tarkka ja vilpitön. Kirja tekee näkyväksi tarinan, jonka kuvittelen kuulleeni tuhansia kertoja, mutta kertoo sen uudesta perspektiivistä.”

Antti Järvi sanoo kiitospuheessaan, että kirja sai alkunsa henkilökohtaisesta tiedon tarpeesta ja kaipuusta.

”Kirjan kirjoittaminen opetti minulle jälleen kerran sen, kuinka tärkeää on yrittää kuunnella niitä ihmisiä, joiden ääni ei kuulu yhteiskunnassa tai on katoamassa menneisyyteen. Tieto on paras väline toistemme ymmärtämiseen. Tieto on myös muistamista ja tuo valoa siihen, mistä vaietaan ja mikä tuntuu häpeälliseltä.”

Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Sen jakaa Suomen Kirjasäätiö.

Antti Järvi on arvostettu toimittaja ja tietokirjailija, joka kuuluu tutkivasta journalismista ja laajoista reportaaseista tunnetun Long Play -verkkojulkaisun perustajiin. Myös hänen edellinen teoksensa Karanteeni (Siltala 2014, yhdessä Hanna Nikkasen kanssa) oli ehdolla tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Antti Järvi: Minne katosi Antti Järvi? Kertomus kadonneesta isoisoisästä ja luovutettuun Karjalaan jääneistä

374 sivua

