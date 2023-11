Hernan Diazin Luotto ehdolla Jarl Hellemann -käännöspalkinnon saajaksi

Hernan Diazin menestysromaani Luotto (Gummerus 2023) on ehdolla suomennetun kaunokirjallisuuden Jarl Hellemann -palkinnon saajaksi. Teoksen on suomentanut Jaakko Kankaanpää. Luotto on nerokas romaani rahasta, vallasta ja totuudesta. Alkuperäisteos Trust (2022) palkittiin Yhdysvalloissa Pulitzerin kirjallisuuspalkinnolla.