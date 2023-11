S-market Renkomäki uudistui – kauppa laajeni palvelemaan asiakkaiden tarpeita paremmin

Osuuskauppa Hämeenmaa jatkaa S-marketien kehitystyötä ja nyt suosittu kauppa Renkomäessä koki mittavan uudistuksen niin tekniikan kuin valikoimankin osalta. Tavoitteena onkin helpottaa ostamista leveämmillä käytävillä, laajemmalla valikoimalla sekä asiakkaan ostopolkua parantamalla ­– muun muassa kaupan sisääntulo rakennettiin uudelleen.

– Tavoitteemme oli tehdä Renkomäen kaupasta asiakkailleen entistä parempi ostospaikka ja samalla halusimme tuoda liikkeen strategiamme mukaisesti energiatehokkaaksi. Alueen asukkaat ovat toivoneet, että Renkomäen S-market palvelisi heitä paremmin vakituisena ostospaikkana, eikä ainoastaan täydennysostospaikkana, ja tähän kysyntään nyt vastaamme, kaupan marketpäällikkö Mirja Reiman kertoo.

Uusi sisäänkäynti kauppaan on suurempi ja siitä asiakas pääsee suoraan hedelmä- ja vihannesosastolle sekä paistopisteelle, mikä selkeyttää ja parantaa asiakkaan ostokokemusta.

– Jatkossa asiakas kokee uudistuksen heti astuessaan sisään kauppaamme. Uusi sisäänkäynti vie suoraan Hämeenmaan muista S-marketeista tutuksi tulleelle heviosastolle, käytävämme ovat entistä leveämmät ja niissä on miellyttävämpi asioida, ja myös valikoima on entistä laajempi. Uskomme ja näemme, että muutokset tulevat vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, Reiman kertoo.

Remontissa S-market Renkomäen kylmälaitteet päivitettiin energiatehokkaiksi ja ovellisiksi malleiksi ja samalla kaupan valaistus uudistettiin kokonaan.

Uuden kaupan avajaisia vietetään torstaina 30.11. Loppuviikon aikana kauppaan löytyy S-mobiilista etukuponkeja ja kaupassa on myös tuotetarjouksia. Lauantaina 2.12. S-marketissa on tarjolla glögiä ja pipareita kello 9–15, jolloin myös Sini-nalle on paikalla viihdyttämässä asiakkaita.

