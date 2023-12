Anna-Maria Helsing blir Vasa stadsorkesters chefsdirigent

- När jag fick frågan om jag skulle vara intresserad av den här uppgiften, kändes det faktiskt väldigt naturligt att ta emot uppgiften. Det kändes som en naturligt fortsättning på det som redan har funnits. Vi har ett långt samarbete genom Rusk-festivalen och operasamarbete och vi kan nu fördjupa det ytterligare. För orkestern och mig har det alltid varit roligt att arbeta tillsammans. Jag tycker om den utveckling som sker i orkestern under övningsperioden och som syns på konserten, säger Anna-Maria Helsing.

Anna-Maria Helsing är en känd och uppskattad dirigent i Europa och speciellt i England. För närvarande leder hon och verkar som chefsdirigent för en topporkester i London, en av världens huvudstäder för klassisk musik. Anna-Maria Helsing utsågs till chefsdirigent för BBC Concert Orchestra år 2023. Hon har lett orkestern som huvudgäst sedan år 2020. Den mångsidiga Helsing är efterfrågad som expert på ny musik och operamusik. Hon har lett många världspremiärer och operor bland annat på Danmarks kungliga opera, Finlands nationalopera, operafestspelen i Nyslott och på Tammerfors opera.

- Jag har mina rötter i Österbotten, jag är hemma härifrån. Jag känner att det i det här skedet av livet är bra att också inom yrkeslivet ha en fot här, när det blir så många resor runtom i Europa. Det skapar kontinuitet att kunna bygga upp en orkester under en längre tid och få den till en fast punkt också för en själv. Dessa fasta punkter under åren är nu London och Vasa och min kära Rusk-festival i Jakobstad. De övriga gästkonserterna byggs kring dessa arbeten.

Till Anna-Maria Helsings arbeten under de senaste säsongerna hör en gästkonsert med bland andra London Royal Philharmonic Orchestra, BBC Concert Orchestra, The Royal Scottish National Orchestra, Stavanger Symphony, Iceland Symphony, Trondheim Symphony, Norges radios orkester, Barcelona Symphony Orchestra, Musikkollegium Winterthur, Radions symfoniorkester, Tampere Filharmonia, Oulu Sinfonia och Mellersta Österbottens kammarorkester. Dessutom gästar Helsing internationella festivaler, såsom BBC Proms-festivalen, och hon är konstnärlig ledare för Rusk-festivalen som hålls i Jakobstad. Under innevarande säsong leder Helsing BBC Concert Orchestras konsertturné i Kina och gör ett första besök som dirigent för Budapest Festival Orchestra i Budapest.

Konsertprogrammet våren 2024

Vårsäsongen 2024 inleder Vasa stadsorkesters 50-årsjubileumssäsong. I konsertsäsongen ingår 9 konserter. Säsongen börjar i januari med Jorma Panulas kapellmästarkurs och en galakonsert som genomförs i samarbete med Vaasan kaupunginteatteri. I februari inleds orkesterns egen konsertserie. Först ut är kammarkonserten MUSIQUE, S’IL VOUS PLAÎT 1.2 som producerats av orkestermusiker och består av fransk musik. Jubileumsårets symfonikonserter med hela orkesterbesättningen inleds självfallet med födelsedagstema. På konserten ÖVERRASKNING 15.2 firar vi Vasa stadsorkesters 50-årsfödelsedag. I konserten ingår en överraskning som åhörarna får ta del av under konserten. Under midvinterns köld kan resfebern övervinnas under konserten VANDRINGSLUST 22.2. På konserten medverkar den populära operasångaren Waltteri Torikka.

I mars står publikens önskemål i tur. På önskekonserten DIN STUND framförs verk som önskats av publiken. Konserten sammanställs och leds av orkesterns andra alternerande konsertmästare Maano Männi. Konserten framförs på kvinnodagen 8.3. i Vasa och i repris följande dag 9.3 i Kristinestad. Verk kan önskas fram till 15.12. Önskemålen kan lämnas in i den önskelåda som finns framlagd vid stadsorkesterns konserter eller också via blanketten som finns på Vasa stadsorkesters FB-sida och hemsida. Under konserten EERO&IIRO 20.3 som är fylld med humor och livsglädje får vi höra den som jazzpianist kända Iiro Rantalas egen komposition Veneziana och en urtjusig lättsam Mozart. På långfredagen 29.3 framförs vårsäsongens huvudkonsert EIN DEUTSCHES REQUIEM i Trefaldighetskyrkan. Konserten genomförs i samarbete med Mellersta Österbottens kammarorkester. Solister är Marjukka Tepponen och Ville Rusanen och dirigent är Vasa stadsorkesters chefsdirigent Tomas Djupsjöbacka.

Som solist vid konserten UNGDOMENS MAGI som framförs i samarbete med Seinäjokis orkester framträder 11.4 det finländska 12-åriga violinistlöftet Lilja Haatainen. Programmet vid konserten TERE TULEMAST 19.4 är uppbyggt kring estnisk musik. Också konsertgästerna dirigent Risto Joost och pianosolist Tähe-Lee Liiv är internationella stjärnor från Estland. Solist under förstamajkonserten PINK CHAMPAGNE! 1.5 är fantastiska Maria Lund. Konsertsäsongen avslutas med ett Körfestivalssamarbete 10.5 i Trefaldighetskyrkan. Under konserten STADENS STORA FEST uppträder Ylioppilaskunnan Laulajat, Kammarkören Canticum Maris och Vasa operas kör med orkestern.

Orkestern besöker skolor

Under publikarbetsveckan vecka 11 besöker Vasa stadsorkester skolor i Vasa. Stadsorkesterns musikergrupper framför och presenterar programmet som anknyter till vårens konserter och bjuder in grupper på besök till den ståtliga festsalen i Stadshuset för att följa med de förberedande övningarna inför en konsert.



Nya biljettpriser

Vasa stadsorkester uppmuntrar barn och unga att gå på konsert genom ett biljettpris på 2 €. Vid sidan om säsongskortet GRANDE säljs nu också det efterfrågade säsongskortet PRONTO. Biljetterbjudandena för säsongskorten gäller hela december. Slå in konsertupplevelser i julpaketet!



Tilläggsuppgifter och begäran om intervju:

Kukka-Maaria Kallio, Kommunikations- och orkesterchef, Vasa stadsorkester

kukka-maaria.kallio@vaasa.fi eller +358 40 086 0745