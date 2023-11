Työvoimabarometri korvaa Ammattibarometrin

Työvoimabarometri tarjoaa kattavamman kuvan työmarkkinoiden tarpeista ja näkymistä, sillä siinä tarkastellaan ammattinimikkeiden lisäksi myös osaamistarpeita. Uutta on myös toimialakohtainen lähestymistapa, jonka myötä työvoimatarpeista piirtyy tarkempi kuva.

Työvoimabarometrin keskeisin tiedonlähde on alueellisten asiantuntijoiden näkemys lähitulevaisuuden tarpeista. Tietoa on Etelä-Savossa koottu tilastojen lisäksi alueellisissa asiantuntijatilaisuuksissa, joihin on osallistunut oppilaitosten, yritysten ja toimialajärjestöjen edustajia TE-toimiston ja ELY:n asiantuntijoiden lisäksi.

Etelä-Savossa syksyllä 2023 tarkasteltaviksi toimialoiksi valittiin luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö, sekä majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut. Lisäksi tarkasteltiin prosessiteollisuutta puunjalostuksen osalta.

ELY-keskukset ovat tuottaneet keskustelutilaisuuksien perusteella arviot työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta vuoden päähän. Näiden arvioiden perusteella on laadittu kuvaus työvoiman kohtaantotilanteesta: onko kysyntä ja tarjonta tasapainossa, onko työvoimasta ylitarjontaa, onko kyse kohtaanto-ongelmasta vai onko työvoimasta pulaa. Ylitarjonnan, kohtaanto-ongelman tai työvoimapulan vakavuutta arvioidaan neliportaisilla asteikoilla. Arviot on laadittu ELY-keskusalueittain sekä valituilta toimialoilta. Arvioimattomilta toimialoilta kohtaantotilanne vastaa arviointiajankohdan tilastoihin perustuvaa tilannetta.

Syksyllä 2023 Työvoimabarometrin tiedonkeruu toteutettiin ensimmäistä kertaa uuden mallin mukaisesti. Uuden toimintatavan takia ensimmäisellä kierroksella toimialakohtainen tieto on rajatumpaa kuin jatkossa tulee olemaan

Syksyn 2023 työvoimabarometrin tuloksia Etelä-Savossa

Työvoimabarometrissä arvioitavat toimialat valittiin liittyen Etelä-Savon maakuntastrategian kärkiin: metsä, ruoka ja vesi – luonnonvarat ja luontoarvot, niihin liittyvä osaaminen ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Puuta jalostetaan maakunnassa erityisesti mekaanisesti, päätuotteina vaneri ja muut kerrostetut tuotteet. Metsäsektorin tulevaisuudennäkymät ovat alan maakunnallisten toimijoiden mukaan muuttuneet synkiksi. Rakentamisen hiljeneminen näkyy mekaaniseen metsäteollisuuteen nojaavassa Etelä-Savossa hiipuneina tuotantomäärinä sekä lomautuksina. Erityisesti kotimaan markkina koetaan hankalana. Myös viennissä on tarve löytää uusia kanavia, jotta tuotannon taso voidaan säilyttää. Syksyllä 2023 työvoimasta ei ole pulaa, mutta suhdanteiden kääntyessä nousuun tulee haasteita työvoiman saatavuuteen.

Maatalouden kausityövoimaongelman ratkaisemiseksi viranomaiset ja sidosryhmät ovat suunnitelleet ja myös toteuttaneet aktivointitoimenpiteitä. Kausityövoiman lisäksi työvoimapula koettelee maataloustuotantoa laajemminkin, erityisesti pulaa on maatalouslomittajista.

Matkailun BKT-osuus on Etelä-Savossa 4,7 %, kun osuus koko maassa on 1,7 %. Matkailun tulevaisuudennäkymät ovat hyvin sumuiset ja yritysten tilanne on haastava. Etelä-Savon matkailu on vahvasti kesäkauteen painottuvaa. Venäläisten matkailijoiden puuttuminen ja kotimaan taantuma tekevät tulevasta talvesta vaikean. Matkailualan pulmana on työn kausiluonteisuus. Toimipaikoista monet sijaitsevat haja-asutusalueilla, maatilamatkailua ja vapaa-ajanasuntojen vuokraustoimintaa on paljon. Oman auton välttämättömyys on haaste työssäkäynnille.

Ravitsemisalalla sekä suurtalouksissa että ravintoloissa on viime vuosina ollut vaikeuksia saada työntekijöitä. Tarjoilijoista on kesäkautena ollut Etelä-Savossa pulaa, mutta syyspuolella alan työpaikkoja ei ole juuri ollut avoinna.

Työvoimabarometri on verkossa kansalaisten, työnantajien, oppilaitosten ja päättäjien käytettävissä osoitteessa www.tyovoimabarometri.fi.